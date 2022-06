À lire sur Actualitte.com :

Bloomsday 2022 : le centenaire de la publication de Ulysse, une fête mondiale

Comme tous les ans, le 16 juin, l’Irlande célèbre son auteur le plus fameux, James Joyce. Deuxième festivité irlandaise la plus importante juste derrière la Saint Patrick, le Bloomsday est un jour dédié à l’auteur et à son oeuvre la plus célèbre. Cette année marque en plus le centenaire de la publication de ce texte révolutionnaire qu'est Ulysse.

Baptisé d’après le personnage principal de l’ouvrage, Léopold Bloom, le Bloomsday voit Dublin en particulier et toute la diaspora irlandaise en général s’investir dans une grande fête littéraire. Festivités et célébrations mettront à nouveau les déambulations du protagoniste dans la capitale irlandaise à l’honneur.

Les participants ont pour habitude de revêtir des tenues identiques à celles des personnages du roman ou, de manière plus générale, en suivant la mode des années 1900. On notera par exemple que le canotier en paille s’est imposé comme accessoire indispensable du Bloomsday. Il est aussi de bon augure de parcourir la ville de Dublin ainsi vêtu pour recréer des scènes du roman ou encore de déguster les mêmes mets que Léopold, comme un copieux Irish Breakfast.

Et Paris n’est pas en reste puisque la capitale française a une place toute particulière dans la vie et l’œuvre de James Joyces. En plus de rédiger les derniers chapitres de son roman ici même, en 1922, ce n’est autre que la fondatrice de la fameuse librairie Shakespeare and Company, Sylvia Beach, qui publiera pour la première fois Ulysse dans son intégralité.

C’est d’ailleurs ce 16 juin que les festivités organisées par la librairie prendront fin, y compris la lecture du texte non abrégé. La librairie a annoncé les dernières auteures participant au projet Friends of Shakespeare and Company Read Ulysses. Parmi ces derniers, on retrouvera Sylvia Whitman, Lou Doillon, Margaret Atwood ou encore Sally Rooney pour la lecture du soliloque de Molly Bloom…

S’associant au Centre Culturel Irandais et l’American Library de Paris, la librairie propose également un pique-nique costumé en tenue d’époque dans la cour du CCI, accompagné de lecture à voix haute, de chansons, de musiques et de danses le tout en rapport avec Joyce et animé par le Paris Bloomsday Group & Friends. […]

