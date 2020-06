Appel à contribution pour la revue Soroud (www.soroud.ma)

Date limite de soumission des résumés (300 mots) : 15 Octobre 2020.

Date limite de soumission des articles : 15 janvier 2021.

Date de publication : :Mars 2021.

Le comité éditorial de la revue Soroud a l'honneur de vous adresser cet appel, tout en sollicitant votre contribution à son 8ème numéro consacré aux "biographies fictives et non fictives".

Le choix de ce thème est justifié par les suites du développement et tension qui marquent le champ des théories littéraires au cours de ces vingtaines d’années dernières ; les théoriciens de la littérature ont constaté que les catégories génériques, déjà connues et dont les limiteset les caractéristiques sont bien tracées et qui forment notamment la base du système des genres littéraires, se voient incapables de mettre suffisammenten exergue la littérature moderne, dans un contexte où les "empires" de la littérature connaissent incessamment la naissance de nouvelles procédures.

Dans le cadre de cette perspective, il parait que les biographies fictives sont un genre littéraire naissant à travers une interaction entre article, histoire et fiction. De ce fait, comment parvenir à ancrer une classe de textes modernes dans un système fictif qui englobe à la fois biographie et fiction ?

Ce numéro de Soroud tente d’initier une explication de la naissance d'un genre littéraire en évolution flagrante, tout en s'inspirant soit des théories littéraires, soit des théories philosophiques, ce qui signifie une reconnaissance officielle d'une étude basée sur les genres littéraires, la fiction et les actes de discours.

Ainsi, le numéro propose aux chercheurs intéressés de contribuer dans les axes suivants :

- Récits de vie ;

- Récits de voyage ;

- Autobiographies fictives/non fictives ;

- Journaux intimes ;

- Ecrits historiques ;

- Roman biographiques à contenu historique ;

- Discours des morts ;

- Hagiographies.

soroudmaroc@gmail.com

*

Call for contributions to Soroud Journal (www.soroud.ma)

Deadline for abstract submission (300 words): October 15, 2020.

Deadline for submission of papers: January 15, 2021.

Publication date : :March 2021.

The editorial Board of Soroud Journal invite contributions to its 8th issue devoted to "fictitious and non-fictitious biographies". The choice of this theme answers to the development and tension that has marked the field of literary theories over the last twenty years; literary theorists have observed that literary genres have witnessed limits and that categorization of literary genres have failed in modern literature particularly in a changing context where world literatures are experiencing new writing techniques.

From this perspective, fictional biographies have become a new genre wherein an interplay betweenessay/article, history and fiction is grounded. The question to pose is how to consider this new genre. The issue of Soroud will address a good number of topics drawing on literary, philosophical theories to attend to the creation of a new theory concerned with auto/biography writing, be it fictional or not.

Against this backdrop, the present special issue ofSoroud is launched to address the need for scholarship that accompanies the changes in the status ofauto/biography writing. This collection will consist of selected articles relating to the whole range of sub-domains literary genres with a particular focus on:

- Travel Stories;

- Fictional/non-fictional autobiographies;

- Diaries;

- Historical writings;

- Biographical/ historical novels;

- Speeches of the dead;

- Hagiographies.

soroudmaroc@gmail.com