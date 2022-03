Appel à candidatures



Résidences de chercheurs 2022–2023



de la bibliothèque Marmottan





L’Académie des beaux-arts propose deux bourses d’une durée de dix mois (juillet et août exclus) à la bibliothèque Marmottan, consacrée à l’étude du Premier Empire et de l’Europe napoléonienne.



Les bourses s’adressent à tous les étudiants à partir du niveau du master justifiant d’une inscription universitaire, quelle que soit leur nationalité et sans exclusive de sujet ou domaine de recherche (histoire, histoire de l’art, musicologie, littérature…), dès lors que celui-ci participe à la connaissance de la période napoléonienne.



À compter de la rentrée universitaire de 2022, les lauréats recevront 1 300 € par mois et seront logés gracieusement dans la résidence qui jouxte la bibliothèque.





Le dossier de candidature, rédigé en français ou en anglais, doit comprendre :



· une lettre de motivation adressée au directeur de la bibliothèque Marmottan ;



· un curriculum vitae ;



· une description du projet de recherche (6 000 signes maximum).



Le comité de sélection est composé du directeur et du conservateur de la bibliothèque Marmottan, de deux membres de l’Institut de France et de deux personnalités extérieures.





Le dossier de candidature est à envoyer, en format PDF, à l’adresse suivante : contact@bibliothequemarmottan.fr, avant le 30 avril 2022.







Les dossiers seront examinés par le jury dans les semaines qui suivent la clôture des délais. Les candidates et candidats seront informés le plus rapidement possible des résultats.