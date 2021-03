BERTHO Elara, BRUN Catherine et GARNIER Xavier (dir.),

Figurer le terroriste. La littérature au défi,

Karthala, collection "Lettres du Sud", 2021.

EAN13 : 9782811127831.

Comment la littérature figure-t-elle les terroristes ? L’ère du terrorisme global dans laquelle nous sommes entrés a mis en scène de redoutables figures publiques dont le potentiel de fascination reste à interroger.

On pourrait multiplier les exemples d’auteurs issus aussi bien de ce qu’Achille Mbembe appelle la postcolonie que des anciennes puissances coloniales, posant directement la question du terrorisme dans leurs œuvres. Comment interroger la figure du terroriste dans l’histoire coloniale et postcoloniale ? Quels usages sont faits d’une telle figure ? Pour servir quels états d’urgence ? Comment traite-t-on cette menace absolue, potentiellement dissimulée sous les traits du colonisé ou du migrant, depuis les conquêtes coloniales jusqu’à nos jours ? Le fait-on de la même façon ici et là ?

Parce que la controverse, notamment juridique, sur la définition du terrorisme reste ouverte, et que l’accusation de terrorisme est toujours réversible, la question des modalités de figuration du terroriste est importante. La lecture des textes littéraires est susceptible de nous aider à comprendre ces processus, qui semblent échapper aux définitions traditionnelles du personnage.

Table des matières

Introduction. Elara Bertho, Catherine Brun, Xavier Garnier

Maïssa Bey, « Sofiane B., vingt ans »

I. Dits et non-dits

1. Jeanyves Guérin, «Aucune cause ne justifie la mort de l’innocent»

2. Tina Harpin, Figurations romanesques et poétiques de l’action violente anticolonialiste en Guadeloupe, Martinique et Guyane : réflexion sur un non-dit

3. Olivier Penot-Lacassagne, La cause des peuples

4. Claire Gallien, La littérature comme « menace sérieuse pour la sécurité de la nation ». Interventions littéraires du « terroriste » contre interventions « terroristes » de la littérature

Sony Labou Tansi, L’anté-peuple

II. Genèses, devenirs, fabriques

5. Crystel Pinçonnat, Présumés coupables ou la fabrique nord-américaine du terroriste

6. Chloé Chaudet, « I, too, found myself understanding the killer ». Les figures de terroristes dans l’œuvre de Salman Rushdie, incarnations d’une hybridité problématique

7. Grégory Cormann et Jeremy Hamers, Écrire l’amok. L’essayiste, le perdant radical et la haine de soi

III. De l’usage des stéréotypes

Kamel Daoud, «Après tant d’attentats : “Je suis qui ?” »

Boualem Sansal, Le Serment des barbares

8. Marie Sorel, Soldat d’Allah de Christian Authier : autoportrait de l’auteur en chevalier « né trop tard ou trop tôt »

9. Lisa Romain, La représentation du terroriste dans À quoi rêvent les loups de Yasmina Khadra et Le Serment des barbares de Boualem Sansal : composer avec une réception postcoloniale ?

10. Chloé Tazartez, Des figures de terroristes face au récit héroïque chez Mahi Binebine et Laila Halaby

11. Christina Horvath, Du Loft au Djihad : la figure du terroriste dans les récits de banlieue des années 2000

IV. Brouillages et détournements

Yves Citton, Mythocratie. Storytelling et imaginaire de gauche

12. Louiza Kadari, Figures et figurations des terroristes dans « les nuits sauvages » de Mohammed Dib

13. Cécile Chatelet, Les terroristes terrorisés d’Antoine Volodine, discours révolutionnaires et attentat littéraire en milieu post-exotique dans Lisbonne dernière marge

14. Florian Alix, Le terroriste et la culture : roman d’espionnage et intertextualité savante chez Wajdi Mouawad, Abdourahman A. Waberi et Dominique Eddé

15. Ninon Chavoz, Le peintre et le terroriste : monstres et mues médiatiques

Salman Rushdie, « Franchissez la ligne »

16. Martin Mégevand, Sur la terreur en contexte postcolonial. Propos intempestifs sur Terror and the Postcolonial

Wajdi Mouawad, « Lettre ouverte aux jeunes gens de mon âge ».