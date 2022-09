"À l’époque du Nouveau Roman, on ne se concevait pas comme mineurs. Nous avions des ambitions démesurées qui n’avaient aucun rapport avec ce qui est avouable…"

Dans ces entretiens entre Benoît Peeters et Alain Robbe-Grillet, filmés en 2001 et retranscrits pour la première fois dans cet ouvrage, le maître du Nouveau Roman frappe par son intelligence, son humour et sa joyeuse mauvaise foi.

En conteur brillant, il évoque sa jeunesse dans une famille d’extrême-droite et ses débuts comme ingénieur agronome, avant de se livrer sur son métier d’écrivain. Grand connaisseur de l’oeuvre de Robbe-Grillet, Benoît Peeters parvient à l’entraîner au-delà des sentiers battus et ressuscite avec lui le climat de toute une époque, peuplée de figures incontournables comme Roland Barthes, Jean-Paul Sartre et Marguerite Duras…

Ce portrait à deux voix séduira autant les spécialistes de Robbe-Grillet que ceux qui ignorent presque tout de son œuvre.

