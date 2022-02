ENTRE MASCULIN ET FÉMININ Français et langues romanes

Benjamin FAGARD et Gabrielle LE TALLEC (dir.)

Cet ouvrage, grâce à des approches croisées de psycholinguistes et terminologues de plusieurs pays (France, Belgique, Suisse, Italie, Pays-Bas et Canada), apporte un regard scientifique et objectivant sur ces sujets. Après des décennies de recherche par une communauté scientifique grandissante, il fait le point sur la situation actuelle du français, en France, au Québec, en Suisse et en Belgique, ainsi que dans d’autres langues, en Europe et ailleurs. Il présente les formes les plus modernes et expérimentales d’écriture inclusive, mais aussi les difficultés qu’elle pose, et l’historique de ces questions. Il expose, enfin, les progrès accomplis en termes de visibilité des femmes dans la langue, et leurs limites.

Table des matières

Benjamin Fagard et Gabrielle Le Tallec : Introduction : Masculin – Féminin : de la « féminisation » au langage inclusif 9

La féminisation des noms de métier

Anne Dister et Marie-Louise Moreau : Madame l’Administrateur, c’est presque fini. : La dénomination des candidates lors des élections : étude diachronique 31

Machteld Meulleman : L’emploi de noms masculins, féminins et épicènes pour désigner les professionnelles de foot dans la presse sportive. Convergences et divergences entre l’espagnol, le français, l’italien et le portugais 55

Michela Tonti : Pour une petite fabrique de noms de métiers au féminin (et au masculin) : à partir de noms de marque circulant dans les blogs 73

Éliane Viennot : Le temps de la « grand’ cour des dames » : une première démasculinisation du français ? 103

Standardisation et politiques linguistiques

Daniel Elmiger : Les guides de langue non sexiste / inclusive dans les langues romanes : un genre textuel évolutif 119

Hélène de Nayves et Marie-Ève Arbour : La féminisation linguistique au Québec et ses défis actuels 137

Cecilia Robustelli : I riflessi sulla lingua italiana del «fenomeno linguistico più spettacolare» degli ultimi cinquant’anni: ‘Il cambiamento della lingua sotto l’influenza delle donne’ 151

Benjamin Moron-Puech Anne Saris† et Léa Bouvattier : Regards comparatistes sur les normes d’inclusivité du langage : édictées en France et au Québec 169

Mesurer les discriminations

Anne Le Draoulec et Marie-Paule Péry-Woodley : Tout est déjà dans mademoiselle... 209

Alpheratz : Le genre neutre en français, expression d’enjeux du xxie siècle 221

Giuliana Giusti e Emma Zanoli :Tra lingua e cultura: i partitivi dei nomi di ruolo in italiano 247

Thom Westveer, Petra Sleeman et Enoch O. Aboh : La lutte des genres : l’accord de genre dans les phrases partitives superlatives en français 265

***

Pages : 287 pages

Date de parution : 2022

Format : 15x20