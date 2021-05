Béatrice Bloch

Lire, se mêler à la poésie contemporaine

Césaire, Noël, Fourcade, Pazzottu

Éditions de l'Université de Bruxelles, collection "Littérature(s)", 2021.

EAN13 : 9782800417332 — 31€.

Comment lire un texte poétique ? Une étude sémiotique et phénoménologique de la poésie contemporaine montre que l'univers poétique fait exister des traces de mimésis, offre prise par des images et des rythmes à un corps du lecteur mentalisé, qui combine les grains de sensations et crée des spectres.

L'ouvrage propose une réflexion sur l'adaptation des « théories de la lecture » (Iser, Jauss, Eco, Jouve, …) au domaine de la poésie. Il pratique également une analyse des théories poétiques (Deguy, Dessons, Gullentops, Tsur, …) en choisissant l'angle d'attaque constitué par la lecture. Enfin, il offre une mise à l’épreuve de ces théories à l’aune de quatre textes de poètes contemporains de la deuxième moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècle : Aimé Césaire, Bernard Noël, Dominique Fourcade, Florence Pazzottu.

Qu’en est-il de l’immersion du lecteur dans la poésie actuelle ? Le lecteur peut-il « entrer » dans la lecture de poésie, par une immersion ou par promenade d’un corps mentalisé de lecteur dans un univers non complet ? Nous verrons qu’il y est guidé par des traces de mimésis, par les sensorialités des images et des rythmes, vécus de façon oblique. Le mode de lecture spécifique à la poésie éveille à la fois la perception de la forme et du sens, la première n’étant pas évincée au profit du second. Les analyses de textes font apparaître les grains, les textures spécifiques de chaque œuvre : ainsi se combinent les perceptions des images, des rythmes et des sons, par le lecteur qui peut y investir ses affects aussi.

Finalement, l’ouvrage cherche à montrer que la lecture poétique ne passe pas par de l’immersion mais par des moments d’intensité dans la lecture vécus par un corps imaginaire.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…