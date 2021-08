Charles Baudelaire

Salon de 1846

Précédé de Baudelaire peintre

par Jean-Christophe Bailly

La Fabrique, août 2021

240 p. — EAN : 9782358722162

Le Salon de 1846 est le texte par lequel Baudelaire – il a alors 25 ans – s’invente. Il y a en lui la certitude du poète qu’il sera mais il lui faut une bonne empoignade avec le monde. C’est par la critique d’art qu’elle va se faire et le grand événement culturel du Paris d’alors lui en fournit l’occasion. Non seulement Baudelaire y rompt avec le caractère amène, mondain, journalistique, des comptes rendus habituels mais surtout il met au point les schèmes fondamentaux de sa pensée esthétique : la suprématie de la couleur, la critique de l’éclectisme, les leurres de l’Idéal, la modernité. C’est à la naissance de tout cela que l’on assiste par le biais d’un cheminement où, de l’admiration de Delacroix à la détestation de la peinture bien-pensante, on suit avec joie les pas d’un guide lucide et formidablement inspiré.

Jean-Christophe Bailly est l’auteur d’un grand nombre de livres, notamment des essais ayant trait à l’image (peinture, photographie) ou à la forme urbaine.

