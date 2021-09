Baudelaire et la genèse de « L’albatros »

par Andrea Schellino

mis en ligne sur en-attendant-nadeau.fr, le 11 septembre 2021

Archives et manuscrits (9)

Le chercheur qui se penche sur l’éclosion des Fleurs du mal se trouve de prime abord confronté au « cimetière abhorré de la lune » évoqué dans « Spleen » : le dossier génétique baudelairien peut paraître pauvre, car privé de la plupart des premiers états manuscrits des poèmes.

Le processus de composition est si difficile à cerner chez Baudelaire que ces lacunes ont fait penser à une étrange fixité créative, comme si, dans sa jeunesse, il avait conçu ses poèmes dans leur forme définitive et publiée presque vingt ans plus tard. Plusieurs documents essentiels ont été perdus, comme un manuscrit calligraphié des Fleurs du mal, datant de 1850, ou les épreuves corrigées de l’édition de 1861.

Soucieux de protéger les secrets de son atelier et de ne publier qu’un produit parfaitement fini, Baudelaire avait affirmé qu’« insuffler au peuple l’intelligence d’un objet d’art » et de sa genèse est vain : « Mène-t-on la foule dans les ateliers de l’habilleuse et du décorateur, dans la loge de la comédienne ? Montre-t-on au public affolé aujourd’hui, indifférent demain, le mécanisme des trucs ? Lui explique-t-on les retouches et les variantes improvisées aux répétitions, et jusqu’à quelle dose l’instinct et la sincérité sont mêlés aux rubriques et au charlatanisme indispensable dans l’amalgame de l’œuvre ? Lui révèle-t-on toutes les loques, les fards, les poulies, les chaînes, les repentirs, les épreuves barbouillées, bref toutes les horreurs qui composent le sanctuaire de l’art [1] ? » […]

