Appel à contributions: Barthes aujourd'hui

Revue Criação & Crítica, n° 30

Roland Barthes avait un rapport ambigu avec ses contemporains. D’un côté, il était vu comme un auteur moderne, qui accompagnait ou devançait les tendances de son époque. De l’autre, il insistait sur la valeur des œuvres et des discours considérés démodés : « Tout d’un coup, il m’est devenu indifférent de ne pas être moderne » (Barthes, 2002d, p. 676), a-t-il écrit dans son journal. Cette attitude est à l’origine des discussions intéressantes : peut-on dire que Barthes était un « antimoderne » (COMPAGON, 2005) ?

Lorsqu’il écrit sur des thèmes comme la politique, le théâtre, la littérature et les courants de pensée de son temps, Barthes a souvent adopté des positions qui ont servi pour redéfinir le paysage intellectuel de son temps. Dans ce sens, il n’est pas excessif de le qualifier comme un auteur engagé : un de ses textes les plus importants aujourd’hui est Mythologies, son livre le plus politique. Cependant, l’actualité de cette œuvre a été mise en question par son propre auteur (BARTHES, 2002a, p. 673). Comment penser ce paradoxe ? On peut aussi réfléchir sur la pertinence de ses idées barthésiennes dans le contexte de l’Amérique Latine : malgré la distance physique, les écrits de Barthes ont eu une influence certaine dans plusieurs domaines de recherche.

À côté de cet engagement, une attitude de distanciation a souvent été observée par les commentateurs. L’auteur parle de son goût pour Schumann, qu’il considère « inactuel ». Il s’agit d’un affect qui s’affirme contre son époque : c’est un amour pour la Nuit (BARTHES, 2002e, p. 725). Dans un certain sens, tous les amours sont nocturnes. L’amour est un discours sans soutien, marginalisé par son époque : il isole celui qui le ressent (BARTHES, 2002c, p. 27). D’où une réflexion sur une écriture du sujet qui se constitue contre le brouhaha social. On trouve aussi chez Barthes une écriture de la sexualité et du contact (voir BARTHES, 2002f). Le séminaire, par exemple, est pensé comme un jeu érotique. Pour lui, l’essentiel est moins l’objet de l’échange que le frôlement des mains au moment de sa transmission (BARTHES, 2002b, p. 507).

Selon Claude Coste, une image employée par Barthes peut aider à penser la question : le porc-épic. Un porc-épic ne pourra jamais trop s’approcher de ses compagnons s’il ne veut pas se blesser. La distance totale, néanmoins, est un isolement insupportable ; lorsque le soir tombe, on ne veut pas être seul (BARTHES, 2002, p. 176). C’est le sens de sa posture dans les séminaires : son rapport avec les élèves doit être affectueux sans être étouffant, puisque c’est la distance qui permet la création (COSTE, 2008). On voit donc l’importance des réflexions de Barthes sur l’enseignement : elles ne se limitent pas à décrire une pratique particulière ; elles produisent aussi une pensée sur plusieurs thèmes, comme l’autorité, le rôle des élèves et les moyens pour réveiller leur potentiel créatif. Son attitude peut se révéler fondamentale pour réfléchir sur le travail des professeurs dans toutes ses dimensions, surtout en ce qui concerne la lecture et la création littéraire : ses écrits peuvent être utilisés pour interroger les pratiques pédagogiques contemporaines et nos rapports avec l’autre.

Ainsi, on ne doit pas confondre la distance barthésienne avec l’aliénation ; elle est, au contraire, une forme de responsabilité (ZENKINE, 2018). En effet, on assiste à l’apparition de quelque chose qui n’aurait pas été pensable le siècle dernier : l’engagement aliéné. Aujourd’hui, il est exigé de tous une participation totale. On parle souvent de costumer engagement : nous devons nous offrir au marché, accepter et défendre avec ferveur des discours politiques et être continuellement attentifs aux réseaux sociaux. On peut, de cette façon, se demander de quelle manière ce va-et-vient entre proximité et distance, qui crée un rapport dynamique d’altérité, nous aide à penser les discours et les attitudes de notre époque.

La revue Criação e crítica acceptera des articles qui cherchent à réfléchir sur l’actualité à partir des idées, des textes et des attitudes barthésiens, bien comme les impacts, répercussions et résonances de son œuvre à partir des thèmes suivants :

Barthes et les discours fascistes

La rhétorique et la politique

Mythologies au présent

Les rapports avec l’altérité et l’étranger

Le désir, le plaisir, la sexualité et l’amour

Les biographèmes et l’écriture de l’isolément, le musée personnel

Barthes dans la salle de classe

Lectures, critiques et répercussions de l’œuvre de Barthes par ses élèves

Barthes et l’écriture créative

Barthes et la lecture

La présence de Barthes dans la critique de l’Amérique Latine

L’influence de Barthes dans les œuvres des écrivains de l’Amérique Latine

Pour découvrir comment soumettre une proposition, nous vous invitons à consulter la page suivante: https://www.revistas.usp.br/criacaoecritica/about/submissions

Les textes doivent être envoyés avant le 15 avril.

La revue accepte des articles en portugais, espagnol, français et anglais.

