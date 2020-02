Baptiste Laïd,

L’Élaboration du recueil de fables de Marie de France.

Trover des fables au XIIe siècle,

Honoré Champion, 2020.

EAN13 : 9782745352620.

484 pages

65 Euros

Marie de France compose vers 1180 en Angleterre le premier recueil de fables en français, une œuvre exceptionnelle par la richesse de son contenu, mêlant classiques du genre et fabliaux, épisodes proches du Roman du Renart et apologues philosophiques.

Le présent ouvrage est la première monographie à s’intéresser à cette œuvre dans son entier et à en détailler l’origine, les techniques et l’organisation. La double enquête menée sur les histoires des genres rassemblés, de l’Antiquité à la littérature arabe, et sur les coulisses du travail poétique et politique effectué par l’auteur rend à ce recueil unique sa position centrale dans la Renaissance du xiie siècle.

Baptiste Laïd, agrégé de Lettres classiques, docteur en langue et littérature médiévales, dédie ses recherches à la littérature animalière et à la fable. Il vient d’éditer chez Champion un recueil de fables latines, Le Romulus de Nilant.

