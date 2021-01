La valeur des informations. Ressorts et contraintes du marché des idées

Bertrand Labasse

Les Presses de l'Université d'Ottawa, 2020.

420 pages

39,95 $ CA

ISBN : 9782760331563

Pourquoi les messages qui nous plaisent nous plaisent-ils ? Derrière cette question simple se cache l’un des plus vieux problèmes théoriques de la communication, mais aussi l’un des plus importants dans le bouillonnement contemporain des contenus culturels, politiques, médiatiques et distractifs.

Cette recherche s’attaque à ce défi sous un angle nouveau, au moyen d’une approche interdisciplinaire et expose de façon très stimulante les ressorts cognitifs et sociaux qui expliquent les logiques de production et de réception des multiples messages – triviaux ou érudits – en concurrence pour l’attention du public.

La clarté de sa construction permettra à chacun de suivre pas à pas les étapes d’une quête captivante menée pendant plus de vingt ans sur des contextes discursifs aussi variés que le journalisme, la littérature ou la communication scientifique et médicale.

Au fil d’un cheminement méthodique dont la rigueur n’exclut pas l’humour, on découvre comment des facteurs psychologiques et normatifs similaires, connus de longue date mais rarement rapprochés jusqu’à maintenant, s’exercent conjointement et comment ils contribuent globalement à façonner, pour le meilleur ou le pire, la société ultracommunicante dans laquelle nous vivons.

Table des matières

Préface : Pour comprendre (enfin ?) les médias

Introduction : À l’abordage d’un « grand mystère »

Première partie – Pourquoi les contenus qui nous plaisent nous plaisent-ils ?

1. De quelques convulsions du marché discursif

2. La pertinence des discours

3. L’appel des choses simples

4. Le trouble jeu de l’effet cognitif

5. Des images plein la tête

6. Triomphe et déroute de l’homo pertinensis

7. Les errances de la convenance

8. À la charnière des valeurs

9. Sur les étals du marché discursif

10. Des idées « libres » dans un poulailler libre

Seconde Partie – Occurrences

1. Ce que les traductions trahissent

2. Rhétorique du chiot

3. Le mystère de la pyramide inversée

4. L’art de l’agonistique lexicale

5. Souffrances et amertumes de la critique

6. Sur les pouvoirs du récit

7. Vertus martiales des images salaces

Terminaison

Références