Femmes sauvages et ensauvagées dans les arts et les lettres

Bruno Boerner et Christine Ferlampin-Acher (dir.)

P.U. Rennes, 2021, Collection : Interférences

Prix : 29,00 € — ISBN : 978-2-7535-7995-8 — 334 p.

La femme sauvage est une figure qui hante les arts et les lettres, du Moyen Âge au monde contemporain. Marquée par l’altérité, la femme sauvage est souvent marginalisée. Parfois valorisée, quand elle promet un Âge d’or ou un paradis idyllique, fréquemment inquiétante quand elle met en cause les normes qui émanent souvent d’autorités masculines, tantôt anti-femme, exception, monstre, tantôt femme essentielle, elle connaît des infléchissements notables, avec le christianisme et la redistribution des genres qu’il suppose, la découverte de l’Amérique et des « Indiens », les Lumières et leur questionne- ment sur la classification des espèces, le XIXe siècle, son exaltation, mais aussi son questionnement du progrès et de la civilisation, le XXe siècle et l’époque actuelle, avec le féminisme, la psychanalyse mais aussi l’écologie (qui redessine les contours du monde sauvage).

Avec le soutien de l’équipe Histoire et critique des arts (Ea 1279) et du Centre d’étude des langues et littératures anciennes et modernes (Ea 3206) de l'université Rennes 2.

