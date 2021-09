Discours sur l'éducation au XVIIIe siècle. Pédagogie et utopies pédagogiques

Bruno Bernard et Shipé Guri (éd.)

La publication par John Locke de son célèbre Essay Concerning Human Understanding (1690) puis de Some Thoughts Concerning Education (1694) a marqué un véritable tournant dans le discours européen sur l'éducation. Ces deux ouvrages consacrent la défaite définitive de l'innéisme cartésien et leibnizien au profit d'un empirisme pédagogique qui fait de l'esprit de l'enfant une tabula rasa que les pédagogues auront pour tâche d'alimenter.

Plus tard, en proposant, dans Emile, ou de l'éducation (1762), une éducation plus proche de "la Nature", Jean-Jacques Rousseau a posé un autre jalon majeur au sein du discours éducatif et a tait de nombreux disciples, tant professionnels qu'amateurs. Malgré cela, on le verra, le discours utilitariste d'adaptation de l'individu â la société a néanmoins continué â avoir, tout au long du siècle, de nombreux adeptes, notamment au sein des milieux bourgeois.

C'est essentiellement au sein de ce cadre théorique contrasté que se développent les essais ici réunis. Du traité général d'éducation au simple journal tenu par un père â propos de l'éducation de son rejeton et de la vie de college au préceptorat princier, ce sont les aspects théoriques et pratiques essentiels de l'éducation au XVIIIe siècle qui sont successivement évoqués.