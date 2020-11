Autour d’Henri Bosco : voyageurs et expatriés en Afrique du Nord, textes et images (Nice)

Nice (BU Henri Bosco)

Autour d’Henri Bosco : voyageurs et expatriés en Afrique du Nord, textes et images

Nice, juin 2021

S’évader pour quelques jours, pour quelques mois, voire pour quelques années, ou tout simplement partir, enfin, vagabonder, a toujours séduit les voyageurs occidentaux, « peut-être curieux ? ». L’Afrique du Nord qu’a connue Henri Bosco – le Maghreb (ou même la Berbérie d’antan ?) – semble avoir été une destination déjà prisée par les artistes dits « orientalistes » à partir du XIXe siècle. Comme Henri Bosco (1888-1976) qui résida au Maroc de 1931 à 1955, y enseigna jusqu’à la fin de la guerre, y écrivit la majeure partie de son œuvre tout en faisant de nombreux voyages en Algérie et Tunisie, Louis Riou (1893-1958) a vécu au Maroc de 1931 à 1945 : il y devient même professeur de dessin. Raconter donc son séjour coïncide avec un besoin intérieur. L’écrivain assoiffé et émerveillé ne se limite pas seulement à l’écriture : il va relier l’écriture et l’image. L’image vient, par conséquent, faciliter la transmission et pourrait éclairer des récits écrits potentiellement incompréhensibles pour le public. Mais en analysant des récits de voyage en Afrique du Nord, on s’aperçoit qu’on ne peut se contenter de ne parler que de l’orientalisme, entre le XIXe et le XXe siècle.

Quelle évolution a-t-elle eu lieu entre les œuvres d’Eugène Delacroix (dont les croquis de voyage sur le Maroc en 1832 sont soigneusement conservés au musée du Louvre) et celles d’Henri Bosco (dont les dessins et photographies sont déposés dans les fonds patrimoniaux de la bibliothèque universitaire de la faculté de lettres, Université Côte d’Azur) ? Comment le cliché a-t-il changé ? Si Henri Bosco décrit par exemple dans Des Sables à la mer [1950] ce qu’il voit du Maroc, il ne cherche pas forcément à commercialiser ses œuvres ni à s’inscrire dans le mouvement orientaliste. La passion de l’écrivain voyageur ou expatrié pour l’art de la photographie, du dessin, de la peinture et de l’aquarelle nous rappelle qu’il existe un autre désir de réappropriation du réel, et que ce même voyageur cherche finalement à exprimer cette réalité avec ses propres moyens. Comment les voyageurs de cette génération du premier XXe siècle, comme Bosco, ont-ils cherché à rendre compte du pays qu’ils voyaient ? Comment l’image s’est-elle glissée devant le texte, la photo devant l’aquarelle ? Comment la description du pays peut-elle se réaliser en dehors de l’expression des sensations personnelles, pour atteindre une forme dépouillée de l’objectivité photographique, même par l’écrit ? Bosco est-il comparable à d’autres écrivains-voyageurs de sa génération ? Quels rapports a-t-il entretenus avec eux (Riou, …) ? Comment l’image du pays change-t-elle pour le voyageur d’occasion et le résident au long terme, comme l’a été Bosco au Maroc ?

Pour répondre à ces questions sur la relation entre texte et image dans le récit de voyage français en Afrique du Nord, on pourra se détacher du « je » traditionnel, sans le négliger, pour évoquer un « nous » exprimé sur l’image, puisque le voyageur relate aussi une histoire « im-personnelle ».

*

Envoyer vos propositions, avec une courte bibliographie et un CV succinct, avant le 31 janvier 2021, à

Toufik.HADJI@univ-cotedazur.fr et à Odile.GANNIER@univ-cotedazur.fr

Les auteur-e-s des propositions retenues seront contacté-e-s courant février.

La journée d’étude aura lieu le vendredi 11 juin 2021, bibliothèque Henri Bosco, Campus Lettres, Université Côte d’Azur.