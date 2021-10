Ni numéro anniversaire ni manifeste programmatique, le récent volume des Annales répond, trente et une années après le "tournant critique" de 1989, à un souci de clarification méthodologique et historiographique. Si l'équipe actuelle des Annales, profondément renouvelée depuis une quinzaine d’années, a toujours voulu éviter les effets d’annonce et les déclarations d’intention, la revue s’est régulièrement confrontée à des questions dont le poids et la résonance ont varié en fonction non seulement des enjeux du présent, mais aussi des transformations profondes du monde de l’édition scientifique. Dans quelle direction intellectuelle, par quels chemins et pour quel lectorat les Annales ont-elles opéré tel ou tel choix au cours des dernières années ? Et pour en arriver où ?