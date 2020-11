Silvia Disegni et Michela Lo Feudo (dir.)

Autobiographie et roman réaliste ou naturaliste en France au XIXe siècle

Libreria Dante & Descartes, 2020.

EAN13 : 9788861572065.

Comme l’indique le titre du volume, à la fois explicite et paradoxal, Autobiographie et roman réaliste ou naturaliste en France au XIXe siècle, notre objectif a été de réinterroger les rapports complexes que les écrivains d’une telle mouvance, au discours poétique en grande partie centré sur la science, l’impersonnel, l’objectivité entretiennent avec l’écriture du moi, au moment d’une remise en cause partagée du sujet romantique dans le débat littéraire du temps. Les articles réunis ici montrent assez l’ambivalence d’un tel rapport et la manière souvent contradictoire, subreptice, détournée, multiforme dont l’autobiographique imprègne leurs textes en permettant parfois, plus encore qu’une remise en cause d’un discours programmatique (d’où elle n’est pas toujours exclue), une ouverture du roman innovatrices nées de la tension, dans leurs œuvres, entre les deux pôles envisagés dans notre recherche.

Table des matières

Présentation



Silvia DISEGNI

Autobiographie et roman réaliste ou naturaliste



Michela LO FEUDO

Jules Champfleury : spécificités d’un projet réaliste entre autobiographie

et écriture fictionnelle



Yvan LECLERC

« Madame Bovary, c’est moi » : quelques apparitions d’un romancier

Impersonnel



Jean-Louis CABANÈS

Unissons et clivages de l’énonciation dans les écrits de jeunesse des

Goncourt



Pierre-Jean DUFIEF

La relation fraternelle dans l’oeuvre des Goncourt : Les Frères

Zemganno : autobiographie et fiction



Colette BECKER

Comment écrire l’intime ? Confession ? Conte bleu ? Récit de vie ?

D’après L’OEuvre et Le Rêve de Zola



Jacques NOIRAY

« Me mettre moi-même sous une incarnation » : le romancier et son

personnage dans Lourdes, d’Émile Zola



Anne Simone DUFIEF

Le Petit Chose, un faux-vrai récit de vocation

---

Pour commander le volume: libreriedantedescartes@gmail.com