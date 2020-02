Augustin Voegele, Sonia Goldblum, Thomas Nicklas, Frédérique Toudoire-Surlapierre et Michel Faure (éd.),

Vin et altérité. Le vin à l'épreuve des sciences humaines,

ÉPURE - Éditions et Presses universitaires de Reims, 2020.

EAN13 : 9782374960791.

Reflet d'un terroir et d’un paysage, emblème d’une région, d’une nation ou d’une civilisation, le vin facilite aussi le rapprochement entre des dimensions culturelles que nous sommes habitués à distinguer dans nos représentations ordinaires (humain/divin, humain/animal, noble/vulgaire, beau/monstrueux, naturel/artificiel). Il est ainsi vecteur d’altérité, il invite à aller vers l’autre, à modifier ou altérer sa vision du monde, à franchir non seulement les frontières régionales et nationales, mais également le seuil séparant le profane du sacré.

Pour tenter de démêler l’écheveau des multiples affinités entre vin et altérité, il était donc indispensable d’associer les réflexions de professionnels spécialistes du monde du vin à celles de chercheurs issus de nombreux secteurs des sciences humaines, de l’histoire à l’économie en passant par la linguistique, la sémiotique, les sciences de l’information et de la communication ou encore la critique littéraire.

Sommaire

Le vin de l'autre. Introduction

Michel Faure, Sonia Goldblum et Augustin Voegele

Territoires du vin

Vignes et terroirs : splendeur des paysages du monde

Joël Rochard

Le champagne entre terroir et industrie : le périlleux équilibre entre quantité et qualité

Yves Tesson

Le vin de Champagne en Alsace au XVIIIe siècle

Claude Muller

Images du vin, images de l'autre

Les paradoxes du vin dans le récit de voyage

Mohamed Bernoussi

À la rencontre de l'Autre : le vin comme analyseur sémiotique

Michel Costantini

Convivialité et œno-bistronomie : pratiques et usages, entre identité et altérité

Mihaela Bonescu et Joëlle Brouard

Les altérations de la civilisation française du vin

Didier Nourrisson

Les mots du vin

Le vin, le paysage et la langue : « linguistic landscaping » dans le Tyrol du Sud et en Alsace

Eva Lavric, Anja Stingeder et Hanna Waldthaler

Vin et altérite´dans un monde numérique : pour une approche info-communicationnelle

Clémence Andréys, Jean-Claude Domenget et Carsten Wilhelm

La rhétorique du vin : un assemblage de communication multi-sensoriel

Craig Hamilton

Vin, civilisation et langage entre Alsace et Champagne

Jean-Louis Vézien

Du vin en littérature

Le vin au féminin : Henriette de Coligny, comtesse de La Suze (1623-1673)

Mariette Cuénin-Lieber

« Calm[er] les ardeurs de Bacchus par le commerce des Nymphes » Des vertus du vin coupé dans La Nouvelle Héloïse

Christine Hammann

Les masques du vin dans La Nouvelle Héloïse, ou la tentation de l’altérité

Marilina Gianico

Baudelaire, de l’ivresse à l’extase

Robert Kopp