Au grand jour - André à Simone Breton (lettres 1920-1930)

Sous la direction de Katia Sowels et Jules Colmart.

Préface de Michel Murat.

Volume en collaboration avec la bibliothèque de l’ENS ; 90 illustrations N & B.

Presses de l'ENS, 2020.

216 p.

EAN 9782728806720

22,00 EUR

Présentation de l'éditeur :

André Breton souhaitait vivre avec sa première femme Simone Kahn « au grand jour » (lettre du 15 novembre 1928). De sa rencontre avec elle en 1920 jusqu’à leur rupture en 1929, le poète a fait des lettres qu’il lui a adressées son lieu d’expression privilégié. Il y a, sans rien voiler, décrit son parcours intellectuel et poétique, de Dada au Second manifeste du surréalisme, du 42 rue Fontaine à tous les cafés, foires et lieux de réunion et de manifestations à Paris et en France. Mais la correspondance est aussi le lieu le plus intime de cette période, où se donne à voir dans toute son étendue ce qu’il nomme « l’amour-folie ».

Cet album fait écho à l’exposition consacrée fin 2017 à cette correspondance : elle rassemblait de nombreux manuscrits des lettres d’André Breton, mais aussi des manuscrits de Simone Kahn ainsi que des ouvrages et photographies de la période. L’ouvrage permet de mieux comprendre la portée de la relation du poète avec Simone, grâce à un ensemble de documents, souvent inédits, qui nous font entrer dans l’intimité d’André et de l’histoire du surréalisme des années 1920. Et il met en avant la personnalité singulière de Simone Kahn. Ces documents sont accompagnés de textes de spécialistes (historiens de l’art, littéraires et philosophes).

Les éditeurs du volume

Jules COLMART est élève en histoire de l’art et philosophie et Katia SOWELS est doctorante en histoire de l’art (programme SACRe) à l’École normale supérieure. Ils ont été les commissaires de l’exposition D’André à Simone Breton. Lettres, 1920-1929 : « Dans quelle lumière extraordinaire la toute-sincérité est-elle possible ? » (Bibliothèque de l’ENS, 16 octobre 2017-31 janvier 2018).

Avec les contributions de : Philippe DAGEN (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Alice ENSABELLA (Sapienza Università di Roma et Université de Grenoble), Michel MURAT (Paris 4-Sorbonne et ENS), Sean O’HANLAN (Stanford University et Metropolitan Museum of Art), Georges SEBBAG.

Sommaire :

AVANT-PROPOS, par Emmanuelle SORDET

PRÉFACE, par Michel MURAT

INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE – 1920-1924

CHAPITRE 1 – PREMIERS PAS

Sarreguemines

CHAPITRE 2 – AU 42, RUE FONTAINE : TRÉSORS

André Breton et Simone Kahn, au cœur des œuvres, par Sean O’HALAN

Simone Kahn : l’engagement dans l’art contemporain, par Alice ENSABELLA

« Une vie magnétique » : le quotidien du 42, rue Fontaine, par Sean O’HALAN

Un foyer de la création collective, par Sean O’HALAN

CHAPITRE 3 – LES PAS PERDUS

CHAPITRE 4 – AU JOUR LE JOUR : L’ALBUM DE SIMONE KAHN (1922-1923)

DEUXIÈME PARTIE – 1924-1925

CHAPITRE 5 – LE MANIFESTE DU SURRÉALISME

CHAPITRE 6 – SIMONE KAHN, COLLABORATRICE À LA RÉVOLUTION SURRÉALISTE

Transcription du manuscrit de Nantes

CHAPITRE 7 – LA CENTRALE

CHAPITRE 8 – LE SURRÉALISME ET LA PEINTURE

Photographies du séjour à Nice (1925)

TROISIÈME PARTIE – 1925-1929

CHAPITRE 9 – UNE JEUNE FEMME MODERNE. SUR UNE PHOTOGRAPHIE DE SIMONE KAHN, ÉPOUSE BRETON, par Philippe DAGEN

CHAPITRE 10 – À LA CHASSE AU GRAND-DUC. L’ÉCRITURE DE NADJA (1928)

CHAPITRE 11 – « IL S’AGIT, N’EST-CE PAS, DE LA PASSION. »

L’amour-folie d’André Breton, par Georges SEBBAG

CHAPITRE 12 – RUPTURE(S)

NOTES

LA BIBLIOTHÈQUE IMAGINAIRE D’ANDRÉ BRETON (1920-1930)

CHRONOLOGIES

ANDRÉ BRETON ET SIMONE KAHN (1920-1930)

LA COMPOSITION DES PAS PERDUS (À PARTIR DES LETTRES D’ANDRÉ BRETON À SIMONE KAHN)

LE MANIFESTE DU SURRÉALISME (À PARTIR DES LETTRES D’ANDRÉ BRETON À SIMONE KAHN)

CARTES

REMERCIEMENTS