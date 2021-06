Au fil de l’eau, au fil des textes. Littérature et pêche à la ligne

Gilles Castagnès

Grenoble, UGA éditions, coll. Ateliers de l’imaginaire

ISSN : 1277-7749 — isbn : 978-2-37747-254-3

289 p. — 28 €

Gilles Castagnès vient combler une lacune dans la critique littéraire : il s’intéresse au thème de la pêche à la ligne dans la littérature et à un genre qui contribue à enrichir les écrits sur la nature, le genre halieutique. Si la zoopoétique n’est jamais très loin, l’auteur diversifie les méthodes d’approche, de la sociologie à la narratologie et à la psychanalyse, pour tenter de capturer ce genre fuyant et multiforme, rencontrant aux détours d’un méandre Hemingway et Genevoix, Maupassant, Zola ou Proust, et plongeant avec Bachelard et Freud « de l’autre côté du miroir », dans le monde des profondeurs. À quoi tient cette fascination du pêcheur pour l’eau de la rivière qu’il lit, qu’il sent, qu’il écoute, attentif à ses moindres humeurs, à ses imperceptibles remous ? Comment expliquer la jouissance à sentir la vie au bout d’un fil mais, surtout, pourquoi et comment la raconter ? Amoureux de littérature et passionnés de pêche (ce sont souvent les mêmes) se rejoindront dans la lecture de cet essai.

Table des matières

Avant-propos

Première partie :

Représentations littéraires du pécheur à la ligne

Chapitre 1

Typologies du pêcheur et des poissons : les possibles narratifs

Chapitre 2

Clichés, préjugés, caricatures…et un peu d’histoire

Chapitre 3

Et les pêcheuses ?

Deuxième partie :

Raconter la pêche : Pêche à la ligne et narration

Chapitre 4

Le bonheur de l’instant, ou la narration impossible ?

Chapitre 5

Les récits de pêche : une question de temps

Chapitre 6

Le « genre » halieutique

Troisième partie :

L’entrée dans les profondeurs

Chapitre 7

Éros (1) : l’origine du monde

Chapitre 8

Éros (2) : libido

Chapitre 9

Thanatos

Chapitre 10

Religion, sublimation : la pêche, un anti-destin ?

Conclusion

Liste des ouvrages et des articles cités

Index Nominum

Index Piscium

Table des illustrations

*

