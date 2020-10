Qu’est ce qui fait vendre un livre ? Hébergée par Littératures : modes d'emploi, cette exposition en ligne propose de plonger pour répondre à cette question dans les archives d’éditeurs francophones au Canada. On y découvre de nombreuses pièces d’archives (publicités, catalogues, photographies, objets commémoratifs) issues de différents fonds québécois et franco-canadiens conservés par le Service des bibliothèques et archives de l’Université de Sherbrooke et par le Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l’Université d’Ottawa.

Initialement organisée au Centre de recherche en civilisation canadienne-françaises (CRCCF) de l’Université d’Ottawa. Sa version physique a fait l’objet d’une recension par Beverly Marchand dans le Carnet de visites de L’Exporateur littéraire.

Commissaires : Anthony Glinoer & Lucie Hotte

L’exposition s’inscrit dans le cadre du projet « Archives éditoriales », dirigé par Anthony Glinoer.