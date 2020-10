AU CINÉMA, LʹÉPINEUSE QUESTION DU TITRE

Alain Boillat | Université de Lausanne

Vertigo, RTS, 28 09 2020

Quand on se penche sur la traduction des titres de films, on rencontre quelques bizarreries. Certains perdent leur sens initial, dʹautres deviennent de longues phrases, dʹautres encore sont traduits de lʹanglais en… anglais pour les nuls. Ainsi, "No Strings Attached" devient "Sex Friends". Car la traduction des titres de films a une histoire…

