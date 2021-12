L'UFR d'Amiens cherche ATER 9e-10e section.

Profil : enseignement en Langue et littérature française, Littérature générale et comparée, tous niveaux, de la L1 au Master, préparation aux concours de l’enseignement, CAPES et agrégation de Lettres.

Dates: 1er janvier 2022-31 août 2022 (début des cours 31 janvier 2022)

Lieux d'exercice : UFR des Lettres (sites d'Amiens et de Beauvais)

Date limite de dépôt des candidatures : 6 décembre 2021

Voir l'offre d'emploi pour plus d'informations.