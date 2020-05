Aix-en-Provence

Appel à communications

4e Congrès du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS)

Études sur le Moyen-Orient et mondes musulmans

Aix-en-Provence, 28-30 juin 2021

Atelier thématique : « Les sociétés arabes face à l’épidémie : enjeux, vécus, expressions »

Organisateur : Ahmed Galal (CERMOM / Inalco).

Les pays arabes sont touchés, avec une propagation très variable, du virus Covid-19. On recense des milliers de patients atteints du coronavirus aussi bien au Maghreb qu’au Moyen-Orient. Certains pays ont adopté des mesures strictes : confinement, couvre-feu, dépistage massif, rapatriement tandis que d’autres se sont contentés de multiplier les campagnes de sensibilisation. En ce temps d’épidémie, les rapports au temps, à l’espace et aux autres se modifient. L’ordinaire du quotidien qui allait de soi et qui, par définition, n’appelait pas à réfléchir devient soudainement intrigant. Les bouleversements sont multiples : la suspension des activités scolaires et universitaires, le report des manifestations académiques, l’annulation des séjours linguistique ou de recherche. Ces mutations prennent une dimension plus intime quand on évoque le chômage forcé, l’inquiétude face à l’avenir, la redéfinition du statut social ou encore la fermeture des lieux de culte, notamment pendant Pâques orientale et le mois de Ramadan. Toutes ces perturbations ont fait surgir un élan de résistance qui puise ses racines dans la nécessité de continuer à vivre malgré la crise. Réorganisation de l’activité professionnelle et réagencement des actions solidaires : telles étaient les premières affirmations. Quoi qu’il en soit, l’épidémie du Covid-19 permet de (re)voir les sociétés arabes sous un angle nouveau.

Cette situation qui nous interpelle individuellement et collectivement a conduit à lancer cet appel à communications. Plus qu’un simple témoignage, il s’agit d’un atelier d’observation, d’analyse et d’auto-analyse du contexte épidémique tel qu’il était vécu dans le monde arabe. L’objectif de cet atelier est de réfléchir sur les enjeux et les impacts de la pandémie quant au fonctionnement/dysfonctionnement des sociétés arabes. Quel sens donner à notre vie quand nos libertés fondamentales ont été fortement limitées ou réduites à néant ? Comment penser la mort une fois de plus dans des pays ravagés par la guerre et la famine ? Cette crise sanitaire déclenchera-t-elle des crises morales ou spirituelles ? Ces questionnements évoquent la problématique de l’enfermement : comment vit-on l’isolement dans une région où la convivialité est très développée ?

Cet appel s’adresse aux jeunes chercheurs spécialisés de la région travaillant en France, dans un pays arabe ou partout dans le monde. Les interventions peuvent relever d’un ou plusieurs champs disciplinaires : sociologie, sciences politiques, littérature, philosophie, linguistique ou autres. La perspective interdisciplinaire est encouragée.

Les résumés de communications (500 mots maximum) doivent comprendre : nom prénom, institution de rattachement, titre de la communication, brève biographie (5 lignes maximum). Ils sont à envoyer à l’adresse suivante : ahmed.galal@hotmail.fr au plus tard le 22 juin 2020.

Langues d’intervention : français, anglais.

Durée d’intervention : 15 – 20 minutes. Les ateliers du congrès sont de 2 heures (interventions, débats, questions/réponses inclus).

Frais d’inscriptions (à régler au premier trimestre 2021) :

- 30 euros pour tous les participants (participants à un atelier et public).

- Exonération pour les adhérents de la SEMOMM (Société des Études sur le Moyen-Orient et les Mondes Musulmans).

- 10 euros pour les doctorants participants à un atelier.

- Exonération pour les autres étudiants (Licence et Master) mais avec inscription obligatoire.

Calendrier :

22 juin 2020 : date limite d’envoi de propositions.

date limite d’envoi de propositions. Début octobre 2020 : réponse du comité scientifique du GIS.

réponse du comité scientifique du GIS. 15 décembre 2020 : envoi de programme définitif aux participants retenus.

envoi de programme définitif aux participants retenus. 28 – 30 juin 2012 : 4ème Congrès du GIS, Aix-en-Provence.

Vous trouverez l’appel original ainsi que ses versions anglaise, arabe et turque et sur le site du GIS :

http://majlis-remomm.fr/63296.