Astrid GUILLAUME et Lia KURTS-WÖSTE (dir.),

Faire sens, faire science,

ISTE Editions, London, 2020

coll. "Collection Interdisciplinarité, sciences et humanités", sous la direction de F. Rastier

EAN13 : 9781784056629 — 240 pages.

Les sciences de la culture se réaffirment aujourd’hui comme un paradigme important pour permettre une interdisciplinarité exigeante et penser la responsabilité des chercheurs dans leurs activités.

Faire sens, faire science démontre la pertinence fédérative de la méthodologie des sciences de la culture et de la sémiotique des cultures, en exploitant les principes critiques, historicistes ou comparatistes pour aborder aussi bien les objets culturels que les disciplines qui en rendent compte. L’activité scientifique repensée éthiquement dans sa dimension d’acte interprétatif responsable à l’égard de l’humain et du naturel s’inscrit ici aussi bien dans le temps qu’à un moment donné (diachronie et synchronie).

Cet ouvrage invite au renouvellement de la pensée et des disciplines académiques, et reconnecte de manière innovante les sciences du langage aux sphères scientifiques, artistiques et éthico-politiques.

Table des matières

Avant-propos - Astrid Guillaume et Lia Kurts-Wöste

Introduction - François Rastier

- Partie 1. Fondements sémiotiques des sciences de la culture - Jean Lassègue, Arild Utaker, Vincent Bontems

- Partie 2. Herméneutique des sciences, sciences herméneutiques - Franck Neveu, Régis Missire, Astrid Guillaume

- Partie 3. Sciences des lettres et des arts - Lia Kurts-Wöste, Pierluigi Basso-Fossali

Conclusion - Bernard Reber

Sous la direction de

Astrid Guillaume

Astrid Guillaume est maître de conférences (HDR) à Sorbonne Université et membre de l’EA STIH. Elle travaille sur la théorisation des transferts sémantiques verbaux et non verbaux et dirige des recherches en sémiotraductologie et sémiotique des cultures.

Lia Kurts-Wöste

Lia Kurts-Wöste est maître de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne et membre de l’EA TELEM. Elle développe des travaux en sémiotique des cultures et élabore des éléments de synthèse entre les traditions stylistiques, esthétiques, rhétoriques et sémiotiques.