Working with Archives: A Virtual Postgraduate Study Day

Hosted by ASMCF and SDN

Monday, 21st June 2021

PRÉSENTATION

L’archive ne ressemble ni aux textes, ni aux documents imprimés, ni aux « relations », ni aux correspondances, ni aux journaux, ni même aux autobiographies. Elle est difficile dans sa matérialité. Parce que démesurée, envahissante comme les marées d’équinoxes, les avalanches ou les inondations.

Arlette Farge, Le Goût de l’archive

Keynote: Dr Hannah Scott

Looking back on a year in which access to physical archives has been heavily impacted by domestic and international restrictions, increased digitisation of archival material continues to permit alternative routes of viewing archival material. Yet, at the same time, the possibilities and limitations of the virtual world have become increasingly apparent. Appraising the impact of these changes and acknowledging their frustrations, this study day will unite postgraduates of all stages to consider and discuss both the benefits and challenges of using archival material in French studies, and to develop strategies to overcome the obstacles encountered during research. In addition to encouraging proposals by those whose research has been impacted by the Covid-19 pandemic, we particularly welcome abstracts from researchers who draw on archival material which includes marginalised or underrepresented individuals, groups, or perspectives, in addition to projects that challenge ‘gaps’ within the archive itself.

Suggested topics include, but are not limited to, historical French studies on:

Archives, Museums and Curation

Access to archives

Oral history

Gaps in the archive

Marginalised voices

Decolonising the Archive

Memory and autobiography

Letters and diaries

Manuscripts and literary creation

Paratexts and beyond

Digitisation of archival material

Song and audio-visual material

Popular sources

Propaganda and political press

Religious archives

Silences in the archives

Medical archives

Municipal records

Abstracts of no more than 250 words for a 15-20 minute paper, written in either English or French, should be sent to frencharchives2021@gmail.com by 31st May 2021.

Flash Presentations

Are you considering the inclusion of archival material in your project? We welcome proposals for 3 minute ‘flash’ presentations from Master’s and early PhD students. Send your proposals to the above email address by the same deadline.

In addition to hearing from fellow researchers, the study day will include professional development panels, including advice and guidance for working in archives, and resources to assist in the funding of study trips. Furthermore, the study day will include presentations by professional archivists and the opportunity to engage with experienced academics from other institutions.

This study day is organised and supported by the Association for the Study of Modern and Contemporary France (​ASMCF​) and the Société des Dix-Neuviémistes (SDN)​​. Attendance is free but all attendees are kindly requested to become members of one of the two societies on or before the day via the societies’ websites. We will endeavour to ensure that the virtual event is fully accessible, and we are very happy to discuss particular needs that participants might have and how we can best accommodate these.

Organisers: Beatrice Fagan (SDN, Kent), Jessica Rushton (SDN, Durham), Helen McKelvey (ASMCF, QUB) and Pallavi Joshi (ASMCF, Warwick)

*

ASMCF & SDN Journée virtuelle d’étude

Le travail aux archives

lundi 21 juin 2021

PRÉSENTATION

L’archive ne ressemble ni aux textes, ni aux documents imprimés, ni aux « relations », ni aux correspondances, ni aux journaux, ni même aux autobiographies. Elle est difficile dans sa matérialité. Parce que démesurée, envahissante comme les marées d’équinoxes, les avalanches ou les inondations.

Arlette Farge, Le Goût de l’archive

Invitée d’honneur: Dr Hannah Scott

Pendant cette année où l’accès aux archives matérielles a été considérablement réduit par les restrictions sanitaires, la numérisation croissante des archives nous permet de considérer d’autres moyens à fouiller dans les fonds. Les possibilités et les limites du monde virtuel sont simultanément devenues de plus en plus évidentes. Pour évaluer l’impact de ces changements, tout en reconnaissant leurs inconvénients, cette journée d’étude (ouverte aussi bien aux étudiant.e.s en master qu’aux doctorant.e.s) vise à réunir les chercheur.euse.s en les invitant à partager les avantages et les défis que nous rencontrons aux archives francophones, et à développer des stratégies pour surmonter les obstacles auxquelles il faut faire face pendant la recherche. Outre ceux dont le projet a été touché par la pandémie, nous encourageons les interventions de chercheur.euse.s qui puisent des archives de groupes, d’individus et de perspectives marginalisés ou sous-représentés, en plus de projets qui critiquent les lacunes des archives.

Axes suggérés (non exhaustifs):

Archives, musées et conservation

Accès aux archives

Histoires orales

Lacunes dans l’archive

Les voix marginalisées

Décolonisation de l’archive

Mémoire et autobiographie

Correspondances et journaux intimes

Manuscrits et la création littéraire

Paratextes et plus loin

Numérisation des archives

Chansons et matériels audiovisuels

Sources populaires

Propagande et la presse politique

Archives religieuses

Le silence de l’archive

Archives médicales

Archives municipales

Les propositions de communication d’une longueur de 250 mots (correspondant à une présentation d’environ vingt minutes) peuvent être rédigées soit en français, soit en anglais, et doivent être envoyées à frencharchives2021@gmail.com avant le 31 mai 2021, dernier délai.

Flash Presentations

Votre projet, inclura-t-il des matériaux d’archives ? Nous accueillons les propositions pour les « flash presentations » de 3 minutes par les étudiant.e.s en master ou en début de doctorat. Ceux qui souhaitent y participer peuvent aussi envoyer leur proposition à l’adresse ci-dessus avant la date limite.

Cette journée offrira aussi du développement professionnel, y compris des conseils pour le travail d’archives et concernant les ressources disponibles pour le financement des séjours de recherche. Elle sera ainsi rythmée par l’intervention d’archivistes et fournira l’opportunité de discuter avec les chercheurs expérimentés d’autres institutions.

Cette journée est organisée et soutenue par l’Association for the Study of Modern and Contemporary France (ASMCF) et la Société des Dix-Neuviémistes (SDN)​​. Il n’y a aucuns frais d'inscription pour l'événement, mais nous vous invitons à vous abonner à une des associations sur leur site internet avant le 21 juin. Nous essayerons de nous assurer que la journée, qui se tiendra en ligne, soit accessible et nous serons prêtes à satisfaire vos demandes particulières, s’il y en a besoin.

Organisatrices : Beatrice Fagan (SDN, Kent), Jessica Rushton (SDN, Durham), Helen McKelvey (ASMCF, QUB) and Pallavi Joshi (ASMCF, Warwick)