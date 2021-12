Arts et Savoirs, n° 16

sous la direction d'Axel Hohnsbein et Bénédicte Jarrasse

"Des corps dans la ville : norme et écart au 19e siècle"





Le présent numéro d'Arts et Savoirs s'intéresse à la manière dont la ville du 19e siècle, en proie à de profondes mutations, crée un dispositif qui affecte les corps, dans un contexte par ailleurs marqué par un renouvellement des méthodes scientifiques. Les différentes contributions s'attachent à mettre en lumière des lieux spécifiques, anciens ou nouveaux, situés au cœur ou en marge de la ville, où les corps, soumis à des normes et des contraintes inédites, sont observés et deviennent, d'une manière ou d'une autre, objet de spectacle. Ce numéro montre comment les regards portés sur les corps, plus ou moins influencés par les savoirs scientifiques, en informent les représentations et contribuent à les renouveler.

Axel Hohnsbein et Bénédicte Jarrasse Introduction [Texte intégral]

Lucien Derainne La corporalité de l’observateur des mœurs : un envers de l’histoire [Texte intégral] The Body of the Observer in the Literature of Manners: the Reverse Side of History

Caroline Muller « Les mystères du confessionnal » ? [Texte intégral] Confesseurs et pénitent(e)s sous l’œil de la presse (1850-1910) “Mysteries of the confessional?” Confessors and penitents under the eye of the press (1850-1910)

Bénédicte Jarrasse Corps-machines à l’Opéra : l’imaginaire scientifique dans les écrits sur la danse (1830-1860) [Texte intégral] “Body a Machine” at the Grand Opera: Scientific imagination in writings on dance (1830-1860)

Édouard Bourdelle Usages de la ville, usages du corps : Les Promenades de Paris d’Adolphe Alphand [Texte intégral] Thinking a new town for a new body: Alphand’s Promenades de Paris.

Aurore Peyroles À l’écart de la ville, à l’écart des normes ? [Texte intégral] Escapade des corps parisiens en banlieue Away from the city, away from the norms? Parisian bodies escaping to the "banlieue"

Marion Croisy Regards d’un ouvrier rebelle : Gabriel Gauny et l’emprisonnement cellulaire [Texte intégral] View from a rebel worker: Gabriel Gauny and cellular imprisonment

Axel Hohnsbein Les misères de Paris [Texte intégral] Des représentations du corps souffrant dans la Revue photographique des hôpitaux de Paris Miseries of Paris. Representation of the suffering bodies in the Revue photographique des hôpitaux de Paris

Anne Carol et Béatrice Hermitte Sciences, Arts et Progrès ! Une visite au musée Spitzner en 1895 [Texte intégral] Science, Art and Progress! A Visit to the Spitzner Museum in 1895