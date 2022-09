La scène pense. Mais encore ?

Elle engage des rapports aux savoirs qui lui sont propres et qui ne sauraient exister autrement. Qu’il s’agisse de conférences performées, de spectacles documentaires ou de recherche-création, le théâtre et la performance affichent aujourd’hui une prédilection pour la recherche. Mais qu’est-ce que déployer un processus de recherche sur un plateau, dans un studio ou une salle de classe lorsque l’on est artiste, chercheur·e ou… un peu des deux ? Quels sont les enjeux des pratiques actuelles de recherche et de création qui performent des savoirs ? Quels sont les gestes critiques, les dispositifs sensibles, les corps et les voix qui permettent de générer ces expériences de pensée singulières ?

Cet ouvrage propose de mettre en partage quelques-uns des outils heuristiques et expérientiels mobilisés par celles et ceux qui inventent des hybridations inédites entre recherche, création et pédagogie. Il réunit des témoignages d’artistes et de chercheur·es qui interrogent, voire mettent en crise, le cheminement de leur pensée ainsi que la forme et le contenu de leurs savoirs, que ce soit dans les façons de faire recherche ou dans les modalités de transmission imaginées. À travers une grande diversité d’écritures, de l’essai théorique à la provocation polémique, de la partition au protocole de performance, en passant par le récit d’expérience ou la trace d’un atelier, c’est la force épistémique et épistémologique de l’acte théâtral et performatif que ce livre postule et examine.

Contributions de Vangelis Athanassopoulos, Eliane Beaufils, Laura Cull Ó Maoilearca, Raphaëlle Doyon, Tim Etchells, g.u.i. (Benoît Verjat & Tanguy Wermelinger), Yvain Juillard, Barbara Formis, Julien Fournet, Louise Hervé, Jenny Hunt, Chloé Lavalette, Mireille Losco-Lena, Clovis Maillet, Guillaume Mazeau, Barbara Métais-Chastanier, Alix De Morant, Olivier Normand, Laurent Pichaud, Ambra Pittoni, Efrosini Protopapa, Yves Rossetti, Emanuele Quinz, Sabine Quiriconi, Gretchen Schiller, Éric Valette, Lois Weaver.

Sommaire

- Introduction. Pensées en scène/Façons de faire >> Marion Boudier et Chloé Déchery

- Slide 1 >>Laurent Pichaud

- À la place d’un autre >>Tim Etchells

- Dix questions évidentes, ou pas, à propos de la recherche artistique >>Ambra Pittoni

- La recherche comme geste : une forme de résurgence >>Barbara Formis

- Sauter comme Nijinski >>Olivier Normand

- Le Hunt & Darton café >>Jenny Hunt

- Quels savoirs pour quels corps ? >> Alix de Morant

- Performer la recherche >>Laurent Pichaud

- L’artiste de théâtre et l’ethos de la recherche : quelques perspectives historiques >>Mireille Losco-Lena

- L’atelier laboratoire ou comment ne plus savoir que faire >>Sabine Quiriconi

- Performer l’archive >>Marion Boudier et Guillaume Mazeau

- Dialogue entre art et sciences : neurosciences et créativité >>Yves Rossetti et Yvain Juillard

- L’art à l’épreuve de la fiction >>Emanuele Quinz

- Amis, il faut faire une pause >>Julien Fournet

- Vers un Tiers Théâtre ? Hypothèses provisoires pour des contre‑conduites >>Barbara Métais-Chastanier

- Ouvertures sur le geste discursif de Vangelis Athanassopoulos >>Eliane Beaufils

- Performance et réflexivité >>Vangelis Athanassopoulos

- Pratique de soi et pédagogie du feedback : un atelier de théâtre documentaire >>Raphaëlle Doyon

- Anarchive >>Chloé Lavalette en collaboration avec Caroline Lion

- En ouvrant le cercle : Performance philosophy &/comme une égalité radicale d’attention >>Laura Cull Ó Maoilearca

- Pandora, Newton et Sawyer >>Louise Hervé et Clovis Maillet

- Laissez-moi juste poser ça sur la table >>Lois Weaver en collaboration avec Laura Hunter Petree

- OUI à l’artiste-chercheur·e mystérieux·euse et héroïque >>Efrosini Protopapa

- Les reliefs de la Longue Table >>Gretchen Schiller

- Performer la documentation >>collectif g.u.i (Benoît Verjat et Tanguy Wermelinger)

- Recherche-création et performance en école d’art et à l’université >>Extraits d’une conversation entre Marion Boudier, Chloé Déchery, Louise Hervé et Clovis Maillet

- À l’Horizon >>Chloé Déchery en collaboration avec Lewis Gibson

- Références

- Biographies des contributeurs et contributrices