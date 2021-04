Artiste, critique, écrivaine, journaliste, intellectuelle, activiste, traductrice, scénariste…

Connaissez-vous Elsa Triolet ?



Le 55e anniversaire du premier prix Goncourt attribué à une femme remet en lumière l’œuvre littéraire d’Elsa Triolet (1896-1970), dont on sait qu’elle continue à souffrir, tout particulièrement en France, du « mythe d’Elsa » mal compris et de l’atmosphère de l’après-guerre : « Les gens trouvaient bien des qualités à ma littérature et, pour tout dire, on me courait après […] Mais au fur et à mesure que la Libération perdait ses belles couleurs, ma littérature, et moi-même, semblions perdre nos qualités » écrit-elle dans la « Préface à la clandestinité » (Œuvres romanesques croisées, t.V, p. 27). Malgré les études qui lui ont été consacrées, cette œuvre reste encore dans l’ombre et sujette à préjugés ; comme l’écrit Alice Zeniter à propos de ses livres : « On pense déjà savoir qu’ils contiennent de la propagande, on pense savoir comment écrivent ceux qui ont des convictions politiques, c’est à dire sans vie, sans verve, sans talent » (« Le Feu d’Elsa », L’Humanité, Hors-série juin 2020, p. 94).

Certains thèmes ont été abordés dans des colloques ou publications, comme la question de l’identité féminine (Thomas Stauder), la lecture d’Elsa Triolet (Alain Trouvé), ses premiers romans et le passage du russe au français (Marianne Delranc Gaudric). D’autres aspects ont été développés dans des articles de diverses revues (cf. éléments bibliographiques). L’Équipe de Recherche Interdisciplinaire sur Elsa Triolet et Aragon (ÉRITA) souhaite poursuivre et approfondir le travail accompli dans le cadre d’un dossier spécial, consacré à l’écrivaine. Trois axes d’études peuvent être envisagés :

Elsa Triolet écrivaine polymorphe

Si les premiers romans d’Elsa Triolet ont déjà fait l’objet d’études, tel n’est pas le cas des derniers comme L’Âme, Le Monument ou encore Le Rendez-vous des étrangers. En quoi ce dernier par exemple, préfigure-t-il une littérature-monde et tisse-t-il des liens avec tout un espace francophone hors hexagone pour une écrivaine qui se présentait comme « Une Russe qui écrit en français ». La recherche a aussi jusqu’ici négligé ses livres inclassables comme Dessins animés, ou Pour que Paris soit (avec Robert Doisneau) et l’importante Correspondance d’Elsa Triolet avec sa sœur Lili Brik, qui contient d’ailleurs nombre d’éléments éclairant l’œuvre et la vie d’Aragon. Ce peut être aussi de ce point de vue l’occasion de revenir sur la notion d’« Œuvres croisées » avec Aragon, ou à l’influence de Triolet sur celui-ci, ainsi qu’à l’inscription de l’ activité de l’écrivaine dans l’Histoire.

Elsa Triolet traductrice

Elsa Triolet a beaucoup traduit : ses traductions et tout le travail subséquent de passeuse d’œuvres, traduites du russe vers le français et du français vers le russe ont permis la découverte de nombreux auteurs russes en France : Maïakovski, Tchekhov... Son anthologie de la poésie russe, préfacée par son ami d’enfance Roman Jakobson, mériterait à elle seule une étude. Cet aspect de son travail d’écriture est d’autant plus intéressant qu’elle y a réfléchi dans son ouvrage théorique La Mise en mots.

Elsa Triolet intellectuelle engagée

Elsa Triolet la Résistante est connue et a été saluée par l’obtention du prix Goncourt. En revanche, on oublie trop souvent son action dans la vie publique : elle est à l’origine et à la tête de diverses initiatives culturelles fortes, la Maison de la Pensée, la promotion des jeunes poètes, les batailles du livre, les samedis des poètes, les ventes du Comité National des Écrivains. Ses activités journalistiques nous la montrent attentive au quotidien, à la mode par exemple, à la culture (chroniques théâtrales) ou à des questions plus douloureuses, comme la Guerre civile espagnole, la lutte pour la Paix ou le procès de Nuremberg.

C’est ainsi toute une personnalité artistique et intellectuelle dans sa singularité créatrice comme dans les multiples aspects de sa vie que ce projet a pour ambition de faire découvrir au-delà des préjugés. Toutes les propositions de recherche visant à mettre en lumière et à questionner les apports théoriques d’Elsa Triolet et la place de son œuvre dans la vie artistique et intellectuelle seront examinées avec intérêt.

*

Modalités de participation

Ces propositions, de deux pages maximum (avec une ébauche de plan et une bibliographie indicative) sont à envoyer avant le 1er septembre 2021 aux adresses suivantes :

marianne.delranc.gaudric@wanadoo.fr

genevieve.chovrelat@wanadoo.fr

Un retour sera fait courant novembre 2021 sur chaque proposition.

Les articles devront être rendus le 1er mars 2022.

*

