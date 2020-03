Valenciennes

Université Polytechnique Hauts-de-France, Valenciennes

12 et 13 novembre 2020

Arthur transmédial

la légende du roi Arthur entre cinéma, séries, bande dessinée, musique et jeux

La légende du roi Arthur a connu un renouveau grâce au succès des nouveaux médias et à la culture de masse. Très populaire jusqu’au XVIe siècle, d’abord dans les manuscrits médiévaux puis dans les imprimés de la Renaissance, elle s’est partiellement éclipsée aux XVIIe-XVIIIe siècles avant de connaître un nouvel essor à partir du XIXe. Aux XIXe-XXesiècles, les réécritures modernes se multiplient et les sources médiévales – les romans en vers de Chrétien de Troyes (XIIesiècle) ainsi que les romans en prose du XIIIe siècle (Petit Cycle de Robert de Boron, Cycle Vulgate, Tristan en prose, Perlesvaus...) – redeviennent accessibles grâce aux éditions savantes. Aujourd’hui, cette légende, résolument « transmédiale », circule aussi bien dans le cinéma, les séries télévisées, les bande dessinée, que la musique et même l’univers des jeux.

Ce colloque vise à interroger le processus de transmédialité à l’œuvre dans les productions liées à la légende du roi Arthur, les mécanismes de « migration » qu’impliquent ces transpositions à d’autres médias, les manières dont ces vieilles histoires dialoguent avec le monde contemporain. On pourra s’intéresser notamment, mais pas exclusivement, au destin transmédial de certains héros arthuriens – comme Arthur, Merlin, Guenièvre, la fée Morgane, la Dame du Lac, Perceval, Lancelot – ou de certains thèmes ou éléments emblématiques du mythe, tels que la quête du Graal, les guerres livrées par le roi Arthur, le parcours initiatique de chaque chevalier, les figures féminines de la légende. Comment s’est opérée l’émergence et comment évaluer la persistance de créations que l’on pourrait qualifier de « para-arthuriennes » ?

Les propositions de communication, de 300 mots maximum (avec 5-6 mots clés), suivies d’une brève notice bio-bibliographique, sont à envoyer au comité d’organisation au plus tard le 15 juin 2020 : arthurtransmedial@gmail.com.

Les réponses aux participants seront communiquées vers le 15 juillet 2020.

Organisateurs : Emanuele Arioli et Brigitte Friant-Kessler.

-------------------------

Université Polytechnique Hauts-de-France, Valenciennes

12 et 13 November 2020

Transmedial Arthur

The Arthurian legend in film, series, comics, music and games

The legend of King Arthur has widely benefited from the emergence of new media, mass production and what Henry Jenkins theorised as participatory culture. Highly popular in the 16th century, first printed and circulated in medieval manuscripts, then later in books, Arthur as a figure was partly overshadowed in the 17th and 18th centuries but came back into fashion with Romanticism and the Medieval Revival period of the 19th century. Rewritings of the medieval sources such as the novel in verse by Chrétien de Troyes or 13th-century texts in prose helped to disseminate the legend.

Under the influence of film makers, screenwriters, composers and graphic artists the Arthurian legend has constantly been transformed, reshaped and redefined. From the 20th century onwards, and far from having fallen into oblivion, the Arthurian legend has spawned a large variety of adaptations and reappropriations. It migrated from film to TV series and even into the world of games, whether board games or video games. The legend has also inspired artists to create comic books, graphic novels, and compose musical pieces.

While Arthurian figures and myths in 19th-century Britain have long attracted scholarly attention, we invite contributions that examine how what may be termed « para-Arthurian forms » emerged in other media and what could account for the migration process. Those para-Arthurian forms have no doubt had an impact on the original medieval legend and therefore we seek to explore during that conference the way adaptations and appropriations can bridge cultural and aesthetic gaps between highbrow literature and popular culture.

Specific Arthurian characters may be selected for papers, such as Arthur, Merlin, Guinevere, Morgan Le Fay, the Lady of the Lake, Percival, or Sir Launcelot. Major recurring themes and emblematic elements, places and objects on which the legend was built and thrived can also be addressed. The latter may comprise the quest of the Holy Grail, particular battles, rituals and rites of passage of the knights, as well as the role played by important female figures.

Beside a short biographical note, proposals in French or English, no longer than 300 words with 5-6 keywords, should be sent to the following email address:

arthurtransmedial@gmail.com.

Deadline for proposals :

Juin 15, 2020

Date of acceptance :

July 1-15, 2020