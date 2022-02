Arnaud Tripet

Écrivez-moi de Rome... Le mythe romain au fil du temps

Paris, Classiques Garnier, coll. Études et essais sur la Renaissance, 2022 (réimpression de l'édition de 2006)

Rome a toujours fasciné ceux qui se sont promenés dans ses textes et dans ses rues. Des Anciens aux Modernes, mille reflets en ont émané. Nous avons eu envie de les capter à notre tour et de les retrouver chez les écrivains les plus divers.

Table des matières