Université CADI AYYAD de MARRAKECH

« Le passif et la corrélation langue-culture » (études comparées)

Jeudi 13 octobre 2022 à Marrakech

Il est des phénomènes, au sein des sciences du langage, qui figurent dans plusieurs langues et dont l’étude a privilégié deux grandes orientations :



D’un côté, il y a la tendance à la formalisation qui s’inspire des sciences dites exactes (physique, biologie, etc.) en présupposant une analogie entre le cerveau humain et les ordinateurs du point de vue de la modularité. Dans ce cas-là, les données à analyser sont considérées comme une suite symbolique détachant ainsi les langues naturelles de leurs contextes de production. La deuxième voie d’étude, quant à elle, s’appuie sur la contextualisation et notamment sur la pragmatique dans sa dimension communicative. Elle observe les langues humaines dans leurs milieux de production et analyse les usages et les interactions entre les différents éléments qui participent à la communication.



Si l’on peut admettre que ces deux voies font appel, jusqu’à un certain point, aux mêmes mécanismes de la description et de la compréhension des phénomènes syntaxiques, elles s’opposent, toutefois, dans les interprétations sémantiques et pragmatiques en suivant leurs cadres théoriques respectifs. Quant à la dimension culturelle, elle est occultée dans l’analyse formelle et s’avère omniprésente dans la compréhension et l’interprétation des discours.



Le choix emprunté pour l’étude du passif dans ce colloque dépasse l’aspect formel pour s’ouvrir sur les aspects symboliques regroupant entre autres l’inconscient collectif et une vision particulière du monde des locuteurs et c’est ce qui nous pousse d’ailleurs à soutenir l’idée d’une impossibilité de faire sens en dehors de la langue.



Il parait que le passif est un phénomène d’écart par excellence. Il retrace, dans une vision ontologique, l’imaginaire grammatical du sujet (exécuteur de l’action), mais aussi les intentions des utilisateurs en optant pour l’une des deux techniques suivantes : le passif impersonnel (le cas de l’arabe …), ou le passif avec sujet apparent (les langues indoeuropéennes…). Cela veut dire que la variation dans l’usage de la passivation atteste de l’aspect conventionnel du phénomène et souligne la responsabilité du récepteur dans la description de la règle grammaticale mais aussi dans l’interprétation du sens selon le contexte et les types de discours mobilisés.



Et pour une étude approfondie de ce phénomène de la passivation, nous proposons cette rencontre scientifique placée sous le signe du comparatisme des langues et des discours. Nos axes sont les suivants :



Axe 1 : études macro-linguistiques et micro-linguistiques



· Le passif : structure et fonction dans le niveau standard (arabe, amazighe, hébreu, français, anglais, espagnol …) et dans le niveau dialectal (arabe marocain, …).



Axe 2 : études discursives et culturelles



· Le passif dans les discours : pourquoi et pour quoi



o Le discours politique



o Le discours religieux



o Le discours traductionnel



o Le discours juridique



o Le discours philosophique



o Le discours scientifique



o Le discours littéraire (poésie, théâtre…)



o Le discours médiatique



Les conditions de participation :



· Choisir l’un des axes du colloque ;



· Ne pas dépasser 15 pages sans compter les références bibliographiques ;



· Les langues acceptées sont l’arabe, le français, l’anglais et l’espagnol ;



· Pour l’arabe, la police du caractère est Lotus Linotype (16) pour le corps du texte et (12) pour les notes de bas de page. Pour les autres langues, écrire le corps du texte avec la police Times New Roman (12) et (10) pour les notes de bas de page ;



· Les articles sont soumis à une évaluation à double aveugle ;



· Les articles approuvés par le comité scientifique seront publiés dans les actes du colloque ;



· Pour participer, remplissez le formulaire en cliquant ici



· Les propositions d’articles sont à envoyer à colloquepassif@gmail.com ;



· Frais de participation : (500 DH pour les pauses café, le déjeuner et le dossier du colloque) ;



· Pour toute information complémentaire, contactez le: 0670098694.



Dates importantes :



· 30 juin 2022 : envoi de la version finale des articles



· 31 août 2022 : avis d’acceptation des articles



· 13 octobre 2022 : date de l’événement



Le lieu de l’événement sera communiqué ultérieurement.