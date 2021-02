Craiova, Roumanie

Revue en ligne ARGOTICA, Xe Année, n° 1(10)/2021

ISSN : 2343-7200

« Les noms propres en argot(s) »

Responsable du numéro : Stéphane Hardy (Université de Siegen, Allemagne)

Les recherches onomastiques dans le domaine des argots sont plutôt rares, mais l’activité de quelques chercheurs est cependant bien louable. Pour ce qui est de l’argot français, nous devons, entre autres, à Dauzat (1929 : 147-149) ainsi qu’à Sainéan (1920 : 407-410) des recherches intéressantes dans lesquelles ont été recueillis et classifiés des anthroponymes (par exemple Joseph, Jacques ou Jean ‘sot, imbécile’ ou Charlot ‘voleur’), des (pseudo)hagionymes (par exemple Saint-Lâche ‘paresseux’) et des (pseudo)toponymes (par exemple pivois de Rougemont ‘vin rouge’).

Ces observations précoces et préliminaires du début du xxe siècle ont été, jusqu’ici, complétées par quelques études éparses. Les limites imposées par les sources souvent d’ordre lexicographique ont sans doute restreint l’étendue des études onomastiques de ce type. Toutefois, il convient de signaler Kenneth (2002) ainsi que le travail de Girault (2006) pour le domaine de l’anthroponymie dans les dictionnaires du français argotique tout comme Szecskó (2017) pour l’argotographie dans la deuxième moitié du xixe siècle, plus particulièrement les dictionnaires publiés par Lorédan Larchey.

Hardy & Herling (2019) ont consacré une étude à l’anthroponymie et à la toponymie en tant que procédure de codage dans les argots historiques français et espagnol (argot ancien et germanía). Dans le domaine de la toponymie, il nous faut également signaler les recherches de Podhorná-Polická (2002, 2004, 2014) qui a surtout favorisé l’étude des argotoponymes, à savoir des toponymes dans l’argot des jeunes français et tchèques.

Enfin, le travail de Van Hoof (1998) sur les prénoms dans la langue imagée française et anglaise mérite également d’être mentionné ainsi qu’un ouvrage que nous avons publié en langue allemande (Hardy, Herling & Siewert 2019) rassemblant des études consacrées aux noms propres en argots (entre autres Rotwelsch, argot des pilotes de chasse allemands, argot de la Wiener Galerie, argot ancien, germanía).

Cet aperçu bibliographique n’est évidemment pas exhaustif, mais un bon point de départ. Il laisse entrevoir que le nombre assez restreint d’études n’a pas encore permis aux recherches onomastiques dans le domaine des argots de prendre un caractère plus systématique et organisé. De ce fait, nous invitons les linguistes et chercheurs intéressés par ce sujet à présenter les résultats de leurs recherches et à nous soumettre leurs contributions portant sur les différents aspects reliés à la thématique des noms propres en argot(s). Toute contribution à ce sujet, peu importe le type de nom propre analysé (anthroponyme, toponyme, zoonyme, ergonyme etc.), est évidemment souhaitable et bienvenue. Nous espérons que les axes proposés ci-après pourront aider la recherche future :

Les caractéristiques sémantiques et/ou morphologiques des noms propres en argot(s)

Les noms propres en argot(s) et la dérivation – analyse déonymique

La typologie et la traductibilité des noms propres en argot(s)

La grammaire et/ou la syntaxe des noms propres en argot(s)

Le nom propre dans l’espace dictionnairique (français familier, argotique, populaire)

La pragmatique des noms propres en argot(s)

Les noms propres dans des expressions phraséologiques argotiques

Étymologie et étude sémantico-stylistique des noms propres en argot(s)

Analyse socio-onomastique des noms propres en argot(s)

*

*

*

