Études littéraires africaines, n° 53, 2022

Le 53e numéro de la revue Études littéraires africaines propose un dossier consacré à l’état de la traduction et des études autour de la traduction en Afrique à l’heure actuelle. Il est dirigé par Christine Le Quellec Cottier et Anaïs Stampfli dans le cadre des recherches menées par le Pôle pour les études africaines de la Section de français de l'Université de Lausanne.

Les contributeurs réunis pour ce dossier thématique observent et interrogent la manière dont la traduction, en contexte africain, est appréhendée aujourd’hui par les traducteurs, les écrivains et les chercheurs sur le continent, mais aussi hors de celui-ci. Leurs approches ciblent de façon croisée des points d’achoppement significatifs qui sont tant littéraires, linguistiques que juridiques. Les réflexions et analyses présentées mettent au jour des questionnements communs à propos de ce que nous pouvons nommer des décalages culturels, lexicaux et référentiels.

Le contenu de ce numéro sera disponible en libre accès dès septembre 2023 sur la plateforme erudit.org.

Sommaire

Pour un universel latéral pluridisciplinaire de la traduction en Afrique (Anaïs Stampfli et Christine Le Quellec Cottier)

Traduire, moderniser, re-raconter : glose de traducteurs dans trois récits traduits en wolof (Alice Chaudemanche)

Traduction et circulation transnationale : le cas de la littérature gabonaise (Laude Ngadi)

Écritures d’Afrique, écritures en Afrique : Proche Afrique de Gérard Macé, sa traduction en arabe et sa rétrotraduction en français (Francesca Dell’Oro)

Politique linguistique et traduction juridique en Guinée équatoriale : pratiques et enjeux (Adeline Darrigol)

La traduction comme traversée des espaces urbains dans Samba pour la France de Delphine Coulin (2011) (Hugues Diby)

La traduction vers l’anglais de l’Hommage à la femme noire : transposition d’une encyclopédie (Anaïs Stampfli)

À propos

… des prix littéraires de la rentrée 2021

(Madeline Bedecarré, Philip Whyte, Tobias Warner, Mélanie Joseph Vilain, Ninon Chavoz)

Varias

Comment lire Doguicimi ? Formes et enjeux d’un roman historique (Vincent Debaene)

Frances W. Pritchett (1922-2012) et la littérature igbo en ligne : une œuvre pionnière (Françoise Ugochukwu)

Comptes rendus

Thèses soutenues en 2021.

Prochainement accessible en ligne sur erudit.org…