Approches Interdisciplinaires de la Lecture, n° 14

Epure, 2020. EAN13 : 9782374961088.

« Du jeu dans la théorie de la lecture »

Direction Christine Chollier, Anne-Elisabeth Halpern et Alain Trouvé

Après deux années dédiées aux « Paroles de lecteurs » et dans le sillage des Rencontres de Reims qui firent dialoguer les problématiques du jeu et de la parole, le séminaire Approches Interdisciplinaires et internationales de la lecture ouvre ici un nouveau volet de son investigation portant sur le contenu notionnel de la « lecture comme jeu » dont la modélisation est partiellement liée à l’histoire des recherches rémoises en la matière. Il s’agit en quelque sorte de faire jouer la théorie de différentes manières ce qui conduit, à partir de l’idée de jeu littéraire, à interroger un réseau de notions associées dans leurs implications linguistiques et philosophiques, sans oublier de soumettre l’idée de la littérature ainsi conçue à la pratique des textes d’écrivains.

Table des matières

Avant-propos....................................................................................9

Alain Trouvé

Linguistique, philosophie et jeu littéraire

Linguistique et études littéraires — Une solidarité bénéfique...........17

François Rastier

Jeux d'Érôs dans « La Pharmacie de Platon » de Jacques Derrida.....37

Gabrièle Wersinger Taylor

La lecture, entre bricolage et déconstruction : autour de La Potière jalouse (Lévi-Strauss)........................................71

Alain Trouvé

De la théorie aux oeuvres

Articuler instances lectorales et régimes textuels : du jeu entre théories. L'exemple de Cité de Verre..............................95

Christine Chollier

Les Cloches de Bâle : jeux et enjeux..................................................115

Marie-France Boireau

Rien ne va plus !............................................................................129

Nathalie Roelens

