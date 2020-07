Lomé (Togo)

APPELS A CONTRIBUTION/RECHERCHE-ACTION

PROGRAMME DE RECHERCHE-ACTION EN SCIENCES HUMAINES & SOCIALES

M-RASHS/ AFRIQUE 2020-2021 (Lomé, Togo)

Contexte général :

L’Académie Africaine de Recherches et d’Etudes francophones (ACAREF), dans son programme de renforcement de la dimension "Action" de la recherche en Sciences Humaines et Sociales, lance un multi-appel à contributions pour le compte de l’année académique 2020/2021. Les travaux se dérouleront en équipes de chercheurs spécialistes et experts autour de thématiques précises et prendront la forme de séminaires résidentiels de 5 à 10 jours ou selon les calendriers établis par les équipes elles-mêmes en concertation avec l’ACAREF.

L’objectif est d’encourager l'échange et la collaboration scientifique au sein du monde des chercheurs (spécialistes et experts) notamment dans les ‘‘Humanités’’ pour promouvoir la Recherche-Action-Implémentation.

Ces appels sont lancés à l’endroit de tout chercheur ou groupe de chercheurs dont le centre d’intérêt recoupe les différents axes annoncés et qui cherche à mettre son expertise au service de la société. Ces rencontres thématisées se proposent d’accueillir et d’encourager tout projet de Recherche-Action-Implémentation pouvant répondre efficacement aux défis auxquels fait face l’humanité aujourd’hui. Les contributeurs auront à soumettre, en fonction des dates annoncées dans les différents appels, un avant-projet de participation montrant clairement et concrètement la pertinence de leur apport au séminaire. Les conditions de participation à chaque rencontre sont définies dans les différents appels.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THEMATIQUE DE RENCONTRE 1/ JANVIER 2021

du 11 au 23 janvier 2021

CRÉATION D’APPAREILS LINGUISTIQUES ET DIDACTIQUES DES LANGUES AFRICAINES

POUR LA FORMATION DES MAÎTRES EN AFRIQUE FRANCOPHONE

COORDINATION ET PROF. INVITES : Ndiémé Sow (Zinguinchor, Sénégal) & Pierre Frath (Reims, France)

CONTEXTE ET OBJETIFS: Le français fait partie du paysage linguistique africain et tend à devenir une langue africaine. Mais il est la seule ou la principale langue d’usage à l’école, ce qui risque à terme d’amener à l’affaiblissement puis à la disparition de nombreuses langues africaines traditionnelles. Il faudrait donc faire en sorte que les jeunes Africains soient scolarisés à la fois dans leurs langues maternelles (et pas seulement dans une langue dominante) et en français. Cela serait doublement bénéfique: d’une part les langues africaines pourraient se développer grâce à leur usage à l’écrit ; d’autre part, des études ont montré que l’apprentissage du français et l’appropriation par les élèves des contenus enseignés sont facilités par ce bilinguisme scolaire. L’OIF a mis en place l’initiative ELAN-Afrique, qui développe un enseignement simultané du français et d’une langue africaine. Le problème principal sur lequel achoppe le projet est celui de la formation des maîtres. L’objectif de ce séminaire est d’identifier tous les aspects de la problématique et de proposer des méthodes générales qui pourraient ensuite être reprises par les universités francophones dans la formation des maîtres, en particulier en ce qui concerne la création d’appareils linguistiques et didactiques. Les questions de terminologie seront également abordées.

Programme de travail

Etude bibliographique, en particulier du projet ELAN

Analyse des politiques linguistiques des Etats francophones d’Afrique

Pour les langues non encore écrites : description des méthodes de collecte de données linguistiques et traitement par des moyens informatiques

Préparation des appareils linguistiques nécessaires (dictionnaires, grammaires, anthologies, …)

Préparation des appareils didactiques nécessaires (manuels, livres d’exercices, …)

Conception de méthodes bilingues français – langues africaines

Prise en compte pédagogique des français populaires

Problèmes de terminologie

Le séminaire comprendra une visite de terrain (enregistrements, visites d’écoles, discussions avec les maîtres, création de glossaires et d’outils pédagogiques, etc.). Il serait souhaitable que les participants prennent chacun en charge un volet du programme et que le travail se poursuive après le séminaire. Les résultats de chaque volet pourraient être consignés dans un ouvrage collectif en vue d’une meilleure vulgarisation des acquis capitalisés.

Chronogramme

Séminaire de conception : du 11 au 23 janvier 2021 (Lomé-Togo)

Réflexion à distance des groupes de travail : du 25 janvier au 30 avril 2021

Séminaire de capitalisation : mai 2021 (lieu à DEFINIR)

Ouvrage collectif : décembre 2021

DATES DES TRAVAUX EN RESIDENCE : 11 au 23 janvier 2021

PROFIL DES PARTICIPANTS : Linguistes, Littéraires, Psychologues, Didacticiens, Sociologues de l’éducation

COORDINATION ET PROF. INVITES : Ndiémé Sow & Pierre Frath

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 25

CONDITIONS DE PARTICIPATIONS :

Soumission d’une synthèse de contribution (1500 mots) en lien avec la problématique.

DATE LIMITE DE SOUMISSION DE PROPOSITION : 30 octobre 2020

REPONSE APRES SELECTION : 15 novembre 2020

INSCRIPTION : 60.000 FCFA ou 90 euros de frais d’inscription (mallette, petit-déjeuner et déjeuner, visite organisée)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10 décembre 2020.

ADRESSE E-MAIL/CONTACT : acarefdella.afrique@gmail.com

Autres contacts:

Ndiémé Sow (ndieme.sow@univ-zig.sn)

Pierre Frath (pierre.frath@aliceadsl.fr)

Koffi Agbefle (koffiganyoa@yahoo.fr)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THEMATIQUE DE RENCONTRE 2/ FEVRIER 2021

du 1er au 5 février 2021

LE FRANÇAIS EN CONTEXTE FLS/FLE:

ESQUISSE D’ELABORATION D’UN GUIDE D’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS EN AFRIQUE

COORDINATION ET PROF. INVITES :

AKIMOU TCHAGNAOU (Lomé, Togo) & Philippe BLANCHET (Rennes, France)

CONTEXTE & OBJECTIFS : Enseigner/apprendre une langue nécessite le recours au mécanisme qui la sous-tend ainsi que la culture à laquelle elle est accolée. Depuis bien longtemps, le plurilinguisme et le pluriculturalisme sont une caractéristique fondamentale de toute société. De nos jours, la prise en compte de ces caractéristiques dans l’enseignement/apprentissage des langues s’impose naturellement aux différents contextes scolaires. L’enseignement des langues s’ouvre ainsi à de nouveaux horizons méthodologiques et fait appel à une redéfinition des stratégies pédagogiques permettant d’asseoir une nouvelle philosophie d’alter-égo et de métissage linguistico-culturel. Le manuel scolaire, dans un tel contexte, est un outil indispensable pour répondre à ce besoin. En effet, le manuel scolaire d’apprentissage du français en Afrique, objet de cette rencontre thématique, demeure un support incontestablement véhiculaire de vision pluraliste à prendre en compte tel quel. La présente rencontre entre spécialistes et experts en la matière se propose non seulement de porter un regard critique sur l’esprit de la confection des manuels scolaires destinés à l’apprentissage du français en Afrique, mais surtout de jeter les bases d’élaboration d’un guide d’enseignement/apprentissage « contextualisé » de cette langue en se focalisant sur l’école primaire.

DATES DES TRAVAUX EN RESIDENCE : 1er AU 5 FEVRIER 2021

PROFIL DES PARTICIPANTS : Linguistes, Littéraires, Psychologues, Didacticiens, Sociologues de l’éducation

COORDINATION ET PROF. INVITES : K. GANYO AGBEFLE, AKIMOU TCHAGNAOU & Philippe BLANCHET

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 25

CONDITIONS DE PARTICIPATIONS : Soumission d’une synthèse de contribution (1500 mots) en lien avec la problématique.

DATE LIMITE DE SOUMISSION DE PROPOSITION : 15 novembre 2020

REPONSE APRES SELECTION : 30 novembre 2020

INSCRIPTION : 45.000 FCFA ou 65 euros de frais d’inscription (mallette, petit-déjeuner et déjeuner, visite organisée)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 décembre 2020

ADRESSE E-MAIL/CONTACT : acarefdella.afrique@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THEMATIQUE DE RENCONTRE 3/ AVRIL 2021

du 19 AU 23 AVRIL 2021

REVISITER L’HISTOIRE ET LES CULTURES DES ROYAUMES EN AFRIQUE

AVANT L’IMPERIALISME EUROPEEN

CONTEXTE & OBJECTIFS : Les sociétés africaines ont, comme toutes les autres, développé de multiples manières d’appréhender et de prendre en charge leur passé. Des épopées mandingues aux chroniques éthiopiennes, des traditions orales mossi aux généalogies burundaises, des récits d’une grande diversité ont été élaborés, qui ont rendu compte de régimes d’historicité singuliers (Sophie Dulucq, 2009). L’exploration des modalités africaines de représentation du passé a été engagée par divers spécialistes d’histoire ancienne et d’anthropologie historique qui ont permis d’enrichir la connaissance des systèmes culturels subsahariens et contribué à réfléchir aux mille manières qu’ont les sociétés d’entretenir le lien à ce qui n’est plus. La présente rencontre thématique se propose de poser les bases d’un éclairage scientifique sur la véracité des faits historiques du passé africain au regard des travaux présentés par les historiens occidentaux qui furent les premiers à écrire l’histoire des peuples africains. Cette rencontre se veut un lieu de réflexion pour revisiter l’histoire des royaumes/empires africains en portant un regard pointu sur comment l’histoire à l’occidental, constituée en discipline scientifique au XIXe siècle, a-t-elle pris en charge le passé africain depuis que l’occident a commencé à s’y intéresser ? Comment se sont constitués les différents corpus de connaissances historiques qui ont fourni le terreau à nos savoirs actuels ? Quelles en sont les imperfections ? Les tares et les avatars des royaumes/empires africains tels que présentés par les historiens occidentaux sont-ils scientifiquement fondés ?

Piste de travail

Etude bibliographique des grands empires/royaumes africains

Analyse des politiques de gouvernement de ces empires/royaumes

Regards scientifiques sur les gouvernants et leurs rapports avec leurs peuples avant la colonisation et les écrits coloniaux.

Retour sur la vie socioculturelle et économique de ces empires/royaumes.

Prise en compte des manuels et ouvrages d’histoire sur l’Afrique.

DATES : 19 AU 23 AVRIL 2021

PROFIL DES PARTICIPANTS : Historiens, Anthropologues, Sociologues, Juristes …

COORDINATION ET PROF. INVITES : Non définis

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 25

CONDITIONS DE PARTICIPATIONS :

Soumission d’une synthèse de contribution (1500 mots) en lien avec la problématique.

DATE LIMITE DE SOUMISSION DE PROPOSITION : 25 janvier 2021

REPONSE APRES SELECTION : 15 février 2021

INSCRIPTION : 45.000 FCFA ou 65 euros de frais d’inscription (mallette, petit-déjeuner et déjeuner, visite organisée)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 mars 2021.

ADRESSE E-MAIL/CONTACT : acarefdella.afrique@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THEMATIQUE DE RENCONTRE 4 / MAI 2021

17 AU 21 MAI 2021

STRATEGIES ET REALITES EDUCATIVES EN AFRIQUE :

ELABORATION D’UN GUIDE DE PEDAGOGIE CONTEXTUELLE ET DE MODELES DE FORMATION

CONTEXTE & OBJECTIFS : Parler de la pédagogie en Afrique, c’est parler non pas des lois et théories de l’éducation. Ce n’est pas tenir des discours sur la réflexion portant sur le rapport entre maître et élève, mais c’est constater et analyser l’éducation de l’enfant en Afrique (Alohoutadé Alexandre Gbechoevi, 2018). En effet, les questions liées à la pédagogie occidentale importée et/ou imposée aux sociétés africaines depuis la période coloniale préoccupent à juste titre les spécialistes et experts en éducation et ceux des disciplines connexes (linguistique, littérature, sociologie, anthropologie, etc.).

La présente rencontre se veut un lieu de réflexions pouvant conduire à l’action aux fins de:

- réinsérer l’enfant africain dans le cadre éducatif de l’Afrique,

- faire une radiographie culturelle de l’enfant africain en contexte d’école,

- tenter de percevoir l’évolution de l’enfant africain placé dans son contexte pour être éduqué.

Il s’agira, en d’autres termes, de nous appuyer sur les modèles d’encadrement pédagogique ou d’éducation développés par Cheikh Anta Diop ou par Amadou Hampâté Bâ et bien d’autres africains/africanistes dans leurs ouvrages afin de pouvoir tenter une correction à la position partisane de la mentalité prélogique et proposer un modèle de pédagogie authentiquement africain prenant en compte les habitudes, coutumes, mœurs, jeux, traditions, adorations, etc. de l’enfant africain placé dans le cadre scolaire.

DATES : 17 AU 21 MAI 2021

PROFIL DES PARTICIPANTS :

Spécialistes de l’Education, Didacticiens, Pédagogues, Historiens, Anthropologues, Sociologues, Linguistes, Juristes …

COORDINATION ET PROF. INVITES : Non définis

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 25

CONDITIONS DE PARTICIPATIONS :

Soumission d’une synthèse de contribution (1500 mots) en lien avec la problématique.

DATE LIMITE DE SOUMISSION DE PROPOSITION : 15 mars 2021

REPONSE APRES SELECTION : 30 mars 2021

INSCRIPTION : 45.000 FCFA ou 65 euros de frais d’inscription (mallette, petit-déjeuner et déjeuner, visite organisée)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 avril 2021

ADRESSE E-MAIL/CONTACT : acarefdella.afrique@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THEMATIQUE DE RENCONTRE 5/ Juin 2021

14 AU 18 JUIN 2021

LES GRANDS COURANTS DE PENSEES ET DE PHILOSOPHIES AFRICAINES :

QUELLE PRISE EN COMPTE AU PLAN NATIONAL/INTERNATIONAL ? QUELS IMPACTS SUR L’HUMANITE ?

CONTEXTE & OBJECTIFS : La philosophie africaine occupe une place d’arrière-garde dans les recherches scientifiques et est exclue des programmes d’enseignement dans les écoles secondaires. Elle alimente un vaste débat controversé qui secoue à la fois les intellectuels africains et européens (Issiaga DIALLO, 2005). Quelque fois, les questions vont jusqu’à tourner autour de son existence ou non.

Le présent séminaire ne vise pas à prendre position dans ce large débat; mais plutôt à faire un bilan de cette controverse. Cela permettra de voir le niveau des débats en la matière, mais aussi de faire ressortir la position de différents auteurs/chercheurs sur la question. La controverse sur la problématique philosophique en Afrique est née en pleine période coloniale d'une contestation à l'intérieur de la littérature occidentale elle-même, portant sur la prétendue «exclusivité occidentale » de la philosophie en tant que quintessence de l'activité intellectuelle humaine. Au sein donc de la pensée occidentale, deux tendances philosophiques ou même extra philosophiques se combattent. L'une faisant du Noir au même titre que tous les autres peuples dits exotiques, un être incapable de philosophie. L'autre trouvant au contraire que le Noir a une civilisation avec une philosophie et des courants de pensées qui sont certes différentes de celles occidentales, mais qui n'en demeurent pas une, avec toute sa richesse, sa spécificité et sa complexité... Ces discussions entre intellectuels et idéologues européens auraient moins d'importance si on passait sous silence leur implication dans l'histoire de l'humanité (Issiaga DIALLO, 2005). En effet, ce qui était en jeu, c'était la classification pure et simple de l'humanité en peuples historiques et peuples non historiques. Un peuple est d'autant plus historique qu'il est apte à la philosophie. Cela sous-entend également qu'un peuple historique est en droit de marquer son historicité en dominant les peuples non historiques. Donc on fait de la philosophie, le critère principal d'historicité et de civilisation d'un peuple.

Loin de ce séminaire l’idée de s’attarder sur ces débats et controverses européens, mais plutôt de s’interroger sur la philosophie africaine elle-même en lien avec les grands questionnements de l’humanité (Issiaga DIALLO, 2005). En termes plus précis, cette rencontre vise, d’une part, à poser les bases d’une documentation authentique sur les pensées philosophiques africaines au sujet de la vie, de la mort, de la gouvernance, de la nature, de la culture, de la justice, du droit, de la démocratie…et, d’autre part, évaluer la prise en compte de ces philosophies africaines au plan national et international au regard de leurs impacts réels sur l’humanité.

PERIODE & DATES : 14 au 18 juin 2021

PROFIL DES PARTICIPANTS : Philosophes, Sociologues, Anthropologues, Educateurs…

COORDINATION ET PROF. INVITES : Non définis

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 25

CONDITIONS DE PARTICIPATIONS : Soumission d’une synthèse de contribution (1500 mots) en lien avec la problématique.

DATE LIMITE DE SOUMISSION DE PROPOSITION : 15 avril 2021

REPONSE APRES SELECTION : 30 avril 2021

INSCRIPTION : 45.000 FCFA ou 65 euros de frais d’inscription (mallette, petit-déjeuner et déjeuner, visite organisée)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 mai 2021

ADRESSE E-MAIL/CONTACT : acarefdella.afrique@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous contacter

ACAREF/DELLA _ Bureau Afrique, rue Adzevodo, Lomé-Togo

22 BP 81 LOME TOGO

Tel : (00228) 98 75 44 46/ (00228) 92 41 86 78/ (00228) 90 67 91 90

ADRESSE E-MAIL/CONTACT : acarefdella.afrique@gmail.com