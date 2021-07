L’équipe du Séminaire international HOME lance un appel à textes inédits pour un ouvrage collectif, destiné à paraître auprès des Presses Universitaires de la Méditerranée.

Le thème est celui de la maison et de la (re)construction d’un imaginaire domestique. La maison tangible en tant que foyer originaire, « chez soi » premier ou primordial en termes d’espace psychique et physique à la fois, port de départ ou d’attache, d’ancrage ou de fuite, lieu possible d’un nouvel enracinement. L’objectif est de nourrir la définition même de « home ». Quels rapports le sujet entretient-il avec le foyer familial ou le foyer qu’il crée ? En quoi ces relations d’enracinement, de ré-enracinement, sont-elles constituantes ou déstructurantes pour l’individu ? Quelle relations esthétiques, sensorielles, mémorielles noue-t-il avec ce domicile qu’il cherche à faire sien ou qu’il subit ? Quels changements, en retour, son installation produit-elle sur son nouvel environnement au niveau tant organisationnel, social qu’idéologique ? Et, enfin, quels rôles jouent la littérature et les arts dans cette appropriation d’une spatialité domestique ? Les domaines d'intérêt sont la littérature, les arts visuels et l'esthétique dans les narrations et les formes esthétiques modernes et contemporaines.

Les articles seront soumis à une double évaluation à l’aveugle en vue d’une publication dans la collection PoCoPages des Presses Universitaires de la Méditerranée.

La langue d'écriture est le français ou l'anglais. Les consignes de rédaction sont disponibles sur le site des PULM. Pour les feuilles de style à appliquer, nous les enverrons sous demande par email aux intéressé·es. Les illustrations sont permises avec autorisation de reproduction pour le copyright. La parution est prévue pour la fin de 2022.

Les textes devront comporter 6000 mots maximum, soit environ 30.000 signes, espaces compris, ainsi qu’une notice biobibliographique de 150 mots. Ils sont à envoyer par courrier électronique à l’adresse :

Seminaires.Home@ulb.ac.be d’ici le 15 septembre 2021.

Responsables du projet

Justine Feyereisen

Rosanna Gangemi

Dag Houdmont

Arvi Sepp.