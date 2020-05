Appel de textes

Numéro thématique de la Revue d’histoire de l’Amérique française

Les émotions de l’Amérique française

sous la dir. de Sophie Doucet, Département d’histoire, Université Concordia

Depuis environ deux décennies, les émotions et sentiments ont gagné une légitimité comme objets d’histoire chez les historien.ne.s occidentaux. En effet, en empruntant aux travaux des psychologues et des anthropologues pour mieux comprendre le concept d’émotion, les ouvrages de Barbara Rosenwein et de William Reddy, publiés au début du XXIe siècle, ont participé à relancer la quête des sensibilités du passé. Une quête qui, depuis l’Antiquité, avait attiré les historiens (qu’on pense à Thucydide, Michelet, Lucien Febvre, Marc Bloch, Jean Delumeau) autant qu’elle les avait effrayés. Car comment pouvait-on ignorer un aspect aussi fondamental de l’expérience humaine que les émotions dans la grande entreprise de compréhension du passé? Mais d’un autre côté, comment pouvait-on se pencher sur un objet aussi intangible tout en demeurant objectif, rigoureux, sérieux?

La « nouvelle » histoire des émotions, dans la foulée des ouvrages de Rosenwein et de Reddy, a donné lieu depuis vingt ans à un foisonnement de travaux, qui visent à réintégrer le sensible au récit historique et à souligner l’historicité des émotions et sentiments tout comme leur dimension construite. Plusieurs des travaux qui en sont issus cherchent à éclaircir certains débats épistémologiques au sujet des émotions, dont le partage entre nature et culture, entre langage et expérience, entre individuel et collectif. D’autres revisitent des époques ou événements à travers le prisme du sensible, d’autres encore observent l’évolution d’émotions précises (la peur, le mal du pays, l’envie) ou de cultures émotionnelles dans le temps. Le champ a désormais ses colloques, ses revues, ses groupes de recherche et compte un nombre important de chercheurs et de chercheuses aux États-Unis, en Europe, en Australie, et quelques-un.e.s au Canada anglais. Étonnamment, les historien.ne.s québécois.es ont très peu investi ce chantier.

La Revue d’histoire de l’Amérique française souhaite, avec ce numéro thématique, stimuler les travaux de recherche portant sur les dimensions émotionnelles ou sensibles du passé des peuples de ce continent. Les contributions peuvent porter sur toutes les sphères spatio-temporelles couvertes par l’Amérique française, et sur des thématiques variées. Ainsi, à titre indicatif, elles pourraient porter sur les émotions de la rencontre entre Autochtones et Européens, sur les aspects émotionnels entourant les mouvements féministe ou nationaliste, sur les émotions de la foi. Elles pourraient se pencher sur les émotions des rapports de classe ou de genre, sur celles des rapports à toute différence (ethnique, religieuse, de handicap); sur la santé mentale, la santé physique, l’éducation. Elles pourraient observer les émotions dans l’arène judiciaire ou politique, dans les discours, dans la ville, au sein du monde rural, dans la sphère publique ou dans la sphère intime. Elles pourraient explorer la longue durée et/ou le collectif ou encore se focaliser sur un événement, un individu, une source, une émotion, ou même sur les émotions de l’historien.ne. Elles pourraient s’en tenir aux méthodes de l’histoire ou faire appel aux lumières d’autres disciplines.

Dans ce numéro, nous entendrons « émotion » dans un sens large, recouvrant toute la variété des affects, émotions, sentiments, sensibilités.

*

Les chercheuses et chercheurs qui désirent contribuer à ce numéro doivent faire parvenir leur proposition d’article pour le 1er septembre 2020 à l’adresse suivante : sophiedou@hotmail.com.

Si votre proposition est retenue, vous aurez jusqu’au 31 janvier 2021 pour soumettre votre article (9 000 mots, incluant les notes). Les consignes pour la rédaction des textes sont disponibles sur le site web de l’Institut d’histoire de l’Amérique française (http://www.ihaf.qc.ca/ihaf/). Les articles acceptés seront publiés dans un numéro thématique de la Revue d’histoire de l’Amérique française dont la publication est prévue à l’automne 2021.