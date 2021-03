Résidence d’écriture à Montauban

Appel à projet 2021

Entre cour et jardin : itinérances

D’un quartier à l’autre, de la salle aux coulisses, de cour à jardin, venez arpenter les salles de spectacle de la ville !

Toujours ouverts sur le monde, ces lieux de culture attendent vos mots, vos pérégrinations artistiques.

Auteurs, autrices, dramaturges, prenez votre ticket pour un voyage littéraire… envoyez votre candidature !

Résidence de création et de médiation, la résidence d’écriture proposée à Montauban (82) depuis 2017 a pour objectifs de soutenir la création littéraire, d’inviter un auteur à porter un regard singulier sur un territoire et ses habitants, mais aussi de permettre à un public varié de rencontrer un artiste, de découvrir une pratique littéraire et artistique ainsi qu’une démarche de création.

Autour d’une thématique singulière, chaque édition vise notamment à favoriser l’accès à la culture dans les quartiers prioritaires et met en lumière un établissement culturel de la ville.

Après le Centre du patrimoine (avec Mouloud Akkouche), le Musée d’histoire naturelle (avec Cécile Gambini) et le Pôle mémoire (avec Antonin Crenn), la 4e édition de la résidence s'appuiera sur les salles de spectacle vivant de la ville de Montauban autour du thème « Entre cour et jardin : itinérances ».

• Résidence de dix semaines, ouverte aux auteurs, dramaturges ou auteurs-illustrateurs ayant publié au moins un livre à compte d'éditeur.

• Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 20 mars 2021.

• L’appel à projet, le calendrier et les informations pratiques sont disponibles sur : www.confluences.org/residence

*

Projet porté par l’association Confluences et la Ville de Montauban (Direction du Développement Culturel et du Patrimoine : salles de spectacle et médiathèque Mémo), conjointement avec la DRAC Occitanie, et avec le soutien du Contrat de ville de Montauban.