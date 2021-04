En ligne

La revue L’école et la Nation (É&N ci-après) est parue de 1951 à 1999, avec une périodicité mensuelle. Elle était publiée par le Parti communiste français à destination du monde éducatif au sens large : école, formation professionnelle, périscolaire, pratiques culturelles enfantines, loisirs et vacances, éducation parentale… Elle a constitué l’un des pôles principaux du débat politique de la deuxième moitié du XXe siècle. Les archives de l’É&N peuvent être une source pertinente pour appréhender ce demi-siècle d’histoire de l’éducation en France (et dans une moindre mesure dans le monde, avec la présence d’une rubrique internationale) en ne se limitant pas seulement aux sources produites par les partis au pouvoir ou par les technocrates. Elles constituent une source rare pour interroger l’affrontement politique en matière éducative, et pour saisir comment des idées contradictoires ont été débattues en vue ou au moment de leur pénétration dans l’École.

En effet, l’É&N a diffusé les positions du PCF sur des questions de politique générale à destination du monde éducatif. Elle a aussi, bien plus largement, accueilli des contributions de diverses personnalités scientifiques ou intellectuelles sur les questions éducatives et culturelles. Un certain nombre de questions et de problèmes formulés dans cette revue sont toujours présents dans le débat sur l’école aujourd’hui.

L’étude de ses archives peut intéresser les spécialistes de l’histoire des réformes des disciplines scolaires, des contenus d’enseignement, du système éducatif et de ses segments, des diplômes et formations professionnelles, de l’insertion, etc. Elle est également utile aux analyses de la continuité et du renouvellement des controverses scolaires (démocratisation et inégalités, explication de « l’échec » entre biologie, rapports sociaux, contextes et conditions pédagogiques, etc.). Elle permet de réfléchir aux conceptions de l’enfance, des scolarités ou encore de l’éducation par les pratiques culturelles (lecture, arts, sport, sciences, loisirs, etc.).

Sur un plan plus large, elle donne à voir les relations entre forces politiques, syndicales et associatives (pédagogiques, parents d’élèves…). Elle est un outil pour appréhender les spécificités de la situation scolaire en France en regard de la situation politique et économique internationale (pays socialistes et capitalistes). Elle est aussi une source pour identifier la place d’une catégorie d’intellectuels (les enseignants des différents degrés) dans un parti initialement centré sur la classe ouvrière et dans les évolutions de ses orientations militantes et programmatiques.

Le présent appel à manifestations d’intérêt invite à se saisir de la collection de cette revue en tant que corpus de recherches.

Une collection rendue disponible grâce à sa numérisation.

À partir de legs d’anciens rédacteurs et lecteurs, la MSH Dijon a entrepris de numériser la collection de l’E&N, en réponse à une démarche de collecte engagée et organisée par Stéphane Bonnéry et Serge Wolikow dans le cadre d’une des missions de la Fondation Gabriel Péri qui vise à prendre part à la conservation, numérisation et exploitation des archives du mouvement communiste et ouvrier.

À ce jour, 75 % des numéros de la revue sont déjà numérisés par les personnels de la MSH : 368 numéros ordinaires (sur 466) + 38 suppléments et 1 hors-série (le décompte des suppléments et des hors-séries n’est pas encore établi avec précision). Les « manques » dans la collection sont en train d’être comblés par différentes sources.

Les contenus des numéros numérisés viennent d’être rendus disponibles pour les chercheurs et étudiants sur le site Pandor de la MSH Dijon, avec un code d’accès.

À terme, quand la collection sera complétée et sa mise en ligne toilettée, elle sera accessible à tout public sur le site Pandor de la MSH Dijon, et dans la Bibliothèque numérique du mouvement communiste & ouvrier de la Fondation Gabriel Péri.

Les réponses attendues

Cet appel vise à recenser les projets d’étude de la revue qui pourraient se développer. A priori, toutes les idées sont les bienvenues, quelles que soient les problématiques et approches disciplinaires. Plutôt qu’à une sélection, c’est à un recensement des projets que participe cet appel. Ce recensement découle des contraintes liées à la diffusion d’un code d’accès à une collection dont la mise en ligne est encore en chantier. Il résulte aussi de la volonté de constituer un réseau de chercheurs qui pourraient échanger sur ces questions, et qui pourraient être sollicités pour présenter leurs travaux dans le cadre d’un séminaire.

Les organisateurs s’engagent à communiquer aux porteurs de projets qui se seront manifestés :

les codes d’accès en ligne à la collection numérisée ;

des informations sur l’actualisation de cette numérisation, notamment les compléments qui seront apportées au fur et à mesure ;

un tableau avec tous les sommaires des numéros numérisés, permettant des recherches par mots clés.

Ces projets ne seront pas financés. Il est demandé aux chercheurs et étudiants de mentionner dans leurs productions scientifiques l’origine des sources (collection et table des sommaires) mises à disposition par la MSH de Dijon, la Fondation Gabriel péri et le laboratoire CIRCEFT-ESCOL.

Les projets seront présentés dans une brève note d’intention d’une à deux pages, exposant les aspects de la revue interrogés, la problématique retenue et la discipline de recherche. Le cas échéant, ils préciseront le cadre de travail plus large dans lequel ils s’inscrivent (comparaison avec d’autres sources par ex.).

Ils indiqueront également les chercheurs ou étudiants (en master ou en thèse) impliqués ainsi que leurs statuts, leurs institutions de rattachement et leurs courriels. Les projets venant d’acteurs non institutionnels sont également les bienvenus.

Les réponses sont à adresser avant le 01/07/2021 à l’adresse suivante : revue.ecole-nation@gabrielperi.fr

Un séminaire en lien avec le chantier de numérisation

Un séminaire débutera par deux séances en juin 2021 en webinaire enregistré. Animé par Stéphane Bonnéry, il présentera, dans un premier temps, des communications sur des recherches déjà réalisées autour des archives de la revue, avec des séances thématiques. Pensé pour être organisé dans la durée, il permettra dans un second temps de présenter les projets réalisés en réponse au présent appel.

Le séminaire pourrait aboutir à terme à l’organisation d’un colloque. L’éventualité de publications autour de ces travaux sera discutée avec les intervenants des séances.