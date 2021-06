Appel à dossiers et à articles libres - @nalyses. Revue des littératures franco-canadiennes et québécoise

Nous invitons la communauté universitaire à proposer de nouveaux dossiers et à envoyer des articles libres à @nalyses. La revue porte sur toutes les littératures francophones du Canada (Québec, Ontario, Acadie, Ouest et littératures autochtones), toutes époques confondues. Les contributions de critique et de réflexion théorique qui sont liées à ces ensembles littéraires seront toujours considérées pour publication.

À compter de janvier 2022, les numéros d’@nalyses paraîtront sur Érudit (Cultivez votre savoir – Érudit (erudit.org)).

Les anciens numéros seront également disponibles sur la plateforme.

Pour toute soumission, merci de suivre le protocole de la revue :

Soumissions | @nalyses. Revue des littératures franco-canadiennes et québécoise (scholarsportal.info).

Pour plus de renseignements, prière de communiquer avec analyses@uottawa.ca

Isabelle Kirouac Massicotte, directrice.