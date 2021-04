Appel à propositions

Résidence de recherche au centre de documentation de LA CHAMBRE BLANCHE

Date limite: 18 avril 2021

LA CHAMBRE BLANCHE est un centre d’artistes voué à l’expérimentation des pratiques en arts numériques et en arts visuels. Suite à sa fondation en 1978, le collectif a créé un centre de documentation offrant à la communauté une collection substantielle d'ouvrages disponibles en consultation sur place et pour l’emprunt.

Le centre de documentation de LA CHAMBRE BLANCHE compte plus de 5000 documents - monographies, catalogues d’expositions, périodiques, dossiers d’artistes, essais, vidéos, cédéroms - reflétant principalement les intérêts du collectif, soit l’installation, les pratiques in situ et la résidence d’artistes. Il est la mémoire du collectif, mais aussi la mémoire de tous les centres d’artistes avec lesquels LA CHAMBRE BLANCHE entretient des liens, sans oublier les musées et autres institutions qui se consacrent à la diffusion des arts actuels. (centrededoc.chambreblanche.qc.ca)

Le centre de documentation est alimenté par un vaste réseau d'échanges avec des éditeurs d’ici et de l’étranger. Aussi, grâce aux abonnements à plusieurs périodiques, le centre de documentation assure une information à jour aux usager·ère·s.

LA CHAMBRE BLANCHE souhaite stimuler l’intérêt pour l’analyse et la réflexion des arts actuels, en offrant une résidence de recherche au centre de documentation. Nous invitons les artistes, les auteur·ice·s et les commissaires québécois·e·s à soumettre leurs propositions pour une résidence de recherche de six à huit semaines dans le centre de documentation pour la programmation 2021-2022 .

Le centre offre :

• Une résidence de recherche au centre de documentation de six à huit semaines

• L’hébergement à LA CHAMBRE BLANCHE

• Des honoraires de résidence de 1000 $

• Une aide à la recherche

• Les frais de transport

La proposition doit comprendre :

• une proposition de projet de recherche

• un curriculum vitæ à jour

• un court texte décrivant la démarche de l’artiste ou de l’auteur·ice

Faire parvenir votre proposition par courrier électronique à LA CHAMBRE BLANCHE au plus tard le 18 avril 2021 à l’adresse suivante: recherche@chambreblanche.qc.ca

Seuls les dossiers numériques seront acceptés.

Tous dossiers de plus de 12 Mo seront rejetés.