Pédagogies pour le dix-huitième siècle

Le Monde français du Dix-huitième siècle (MFDS/ECFW) 6.1 (2021) sollicite des articles axés sur les pédagogies actuelles ou projetées concernant l'enseignement du dix-huitième siècle français--ou partiellement français. Il concerne aussi bien les diverses assistances technologiques du mode de dispensation des cours, que l’apparition de certains courants, tel l’enseignement expérientiel, utilisées pour contenter, recruter, aller chercher les étudiants universitaires sur des plateformes qui s’adaptent à leurs propres méthodes de socialisation, de récréation et de « consommation » ou s’en écartent par l’expérience vécue et non digitale—approches sans doute à redéfinir en période de pandémie. Certes, nos expériences récentes de mise en ligne d’urgence ont pu montrer les avantages respectifs de l’enseignement soit en face à face, soit pré-enregistrés, soit « zoomés », soit hybrides.

Ce numéro concerne aussi la matière, et donc l’approche des idées traitées. En 1991, publié par la société américaine du dix-huitième siècle, ASECS, Peter V. Conroy (University of Illinois) proposait Jacques le fataliste, Les Liaisons dangereuses, Les rêveries du promeneur solitaire, Pamela, Tom Jones, et Werther : cet article, qui avait gagné la compétition sur l’enseignement du dix-huitième siècle, proposait un modèle de cours sur le roman des Lumières et posait déjà le problème de couverture du sujet, avec un ouvrage de Rousseau qui ne tenait pas, à proprement parler, du roman (1), et avec trois titres anglais et allemand, il concernait plutôt le cursus de littérature comparée. Sa plus belle originalité concernait un système de voisinages d’un texte l’autre : Kundera-Diderot, ou Diderot-Les dames du bois de Boulogne(de Bresson), les diverses interprétations filmiques des Liaisons, etc… Plus récemment, Sharon Harrow and Kristen Saxton (2), ont publié un ouvrage portant sur les approches novatrices de l’enseignement du dix-huitième siècle (principalement anglais) et qui recense des efforts inédits, telle la bande dessinée de Pamela, et Paul et Virginieà la lumière du motif du dédale, versus le labyrinthe spirituel que l’on retrouve de nos jours dans les bâtiments religieux ou sous une forme ludique, dans les jeux de marelle qui sont souvent peints sur le goudron des cours de récréation. Depuis quelques temps, les sessions d’ASECS incluent des tables rondes chargées qui regroupent des efforts novateurs quant à l’enseignement du dix-huitième siècle, incluant sans doute une attention accrue aux prises de contact géopolitiques inhérents au monde français du dix-huitième siècle.

*

Envoyez vos articles (MLA short Notes de préférence), en anglais ou en français (pas besoin de traduire les citations), à Servanne Woodward (Université de Western Ontario), swoodwar@uwo.ca, avec un résumé d’environ 60 mots, et 7 mots définissants d’ici mars 2021.

