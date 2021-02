Brésil

Appel à contributions : Revue Jangada #18 – Décembre 2021

Dossier : Nouveaux regards sur la Fantasy

Soumission d’articles jusqu’au 30 juin 2021

Parmi les genres regroupés sous la notion de littératures de l’imaginaire, la fantasy est sans doute l’un des plus réussis, en ce qui concerne la réception du public et aussi pour être celui qui révèle le potentiel adaptatif le plus expressif pour d’autres médias. La Fantasy acquiert ses formes actuelles à la fin du XIXe siècle, dans un contexte essentiellement anglophone, avec des auteurs comme l’anglais William Morris (1834-1896), l’Écossais George MacDonald (1824-1905) et le Nord-Américain L. Frank Baum (1856-1919). Comme point commun pour ces écrivains, nous observons la récupération d’éléments liés à des catégories plus anciennes telles que le Merveilleux et l’Utopie avec l’utilisation de caractéristiques très propres, telles que la création de « Mondes Secondaires » (caractéristiques de soi-disant « high fantasy » et de l’« immersive fantasy»), c’est-à-dire, des mondes autonomes au nôtre, qui peuvent ou pas être accédés par des portails. Avec la parution des œuvres de J. R. R. Tolkien (1892-1973), la high fantasy a acquis les contours avec lesquels nous le connaissons aujourd’hui, impactant de nouvelles générations de lecteurs et d’écrivains et culminant dans un phénomène d’un grand impact culturel et commercial.

Cependant, déjà dans ses premières années, le genre s’est rapidement propagé à d’autres pays non anglophones. En France, on peut citer, par exemple, le roman pionnier Les Centaures, d’André Lichtenberger (1870-1940), sorti en 1904, et récemment réédité en 2017 chez Callidor. Au Brésil, on peut observer des éléments de ce que l’on pourrait appeler « proto-fantasy » dans le roman La reine de l’Inouï (1899), d’Emília Freitas (1855-1908). Actuellement, il existe des œuvres associées au genre dans les langues les plus différentes. La fantasy s’est rapidement répandue aussi parmi les médias les plus divers, à savoir le cinéma, les bandes dessinées, les dessins animés, les jeux de rôle (RPG) et même le théâtre, et également divisée en divers sous-genres, catégorisés soit à partir du degré de distanciation du nouveau monde créé par rapport au notre (high fantasy, fantasy de portail, fantasy immersive ou intrusive), soit par le rapport aux thèmes et / ou esthétiques auxquelles la fantasy se mélange (dark fantasy, fantasy épique, historique, urbaine, scientifique, dystopique, etc.).

Dans ce contexte, le comité organisateur de ce numéro de la Revue Jangada, de l’Université Fédérale de Viçosa, invite les chercheurs et chercheuses à soumettre des articles sur cette catégorie de grande présence dans la littérature contemporaine. Nous vous invitons spécialement à soumettre des réflexions sur les questions structurales et thématiques de ce genre, mais nous intéresserons également aux articles dont l’analyse est centrée sur des œuvres qui n’ont pas encore été étudiées, hors les contextes anglophones où la fantasy est apparue, et à l’articulation des relations entre les différents médias à travers lesquels elle s’est répandue. Les travaux en perspective comparée sont également encouragés. Il est à noter que seuls les textes dont l’objet de réflexion et/ou d’analyse est la fantasy (ou une œuvre ainsi classée) seront acceptés, c’est-à-dire, le genre considéré en tant qu’une catégorie autonome du fantastique (suivant, par conséquent, la tradition critique latino-américaine et européenne, qui s’oppose au courant nord-américain qui considère la Fantasy et la Fantastic Literature comme des synonymes, à l’exemple de ce qu’on voit dans le livre Fantasy : the literatute of subversion, de Rosemary Jackson, paru en 1981).

Nous accepterons des articles écrits en portugais, espagnol, français et anglais envoyés jusqu’au 30 juin 2021 par le site de la Revue Jangada : https://www.revistajangada.ufv.br/Jangada/index

Tous les articles doivent suivre les normes de la revue disponibles sur le site : https://www.revistajangada.ufv.br/Jangada/about/submissions

Pour toute question, n’hésitez pas à nos écrire : bamatangrano@yahoo.com.br

Alexander Meireles da Silva,

Bruno Anselmi Matangrano,

Naiara Sales Araújo Santos,

Comité organisateur.

Chamada para Publicação: Revista Jangada #18 – Dez. 2021

Dossiê: Novos olhares sobre a Fantasia

Submissões até: 30 de junho de 2021

Dentre as vertentes do insólito ficcional, a fantasia é sem dúvida uma das que encontrou maior sucesso e potencial adaptativo. Na forma como a entendemos hoje, ela surge no final do século XIX e início do XX em um contexto essencialmente anglófono, com autores como o inglês William Morris (1834-1896), o escocês George MacDonald (1824-1905) e o norte-americano L. Frank Baum (1856-1919). Como ponto em comum a esses escritores, observamos a recuperação de elementos vinculados a categorias mais antigas como o Maravilhoso e a Utopia com a utilização de características muito próprias, como a criação de “mundos secundários” (característica das chamadas “altas fantasias” ou “fantasias imersivas”), isto é, de mundos autônomos ao nosso, que podem ou não ser acessados por meio de portais. Com a publicação das obras de J. R. R. Tolkien (1892-1973), a alta fantasia adquiriu os contornos com os quais a conhecemos hoje, impactando novas gerações de leitores e escritores e culminando em um fenômeno de grande impacto cultural e comercial.

No entanto, já em seus primeiros anos, o gênero logo se espalhou para outras paragens não anglófonas. Na França, podemos citar, por exemplo, o pioneiro romance Les Centaures, de André Lichtenberger (1870-1940), lançado em 1904, e apenas resgatado e republicado recentemente, em 2017. Já no Brasil, podemos observar traços do que poderíamos chamar de “proto-fantasia” no romance A Rainha do Ignoto (1899), de Emília Freitas (1855-1908). Atualmente, encontram-se obras associadas ao gênero nas mais distintas línguas. A fantasia logo se difundiu também entre as mais diversas mídias, nomeadamente, o cinema, as histórias em quadrinhos, os desenhos animados, role playing games (RPG) e até mesmo ao teatro, e também se dividiu em variados subgêneros, categorizados ora a partir do grau de distanciamento do novo mundo criado em relação ao nosso (alta fantasia, baixa fantasia, fantasia de portal, fantasia imersiva ou fantasia intrusiva), ora em relação aos temas e/ou estéticas aos quais se hibridiza (fantasia épica, histórica, sombria, urbana, científica, distópica etc.).

Diante desse contexto, o presente número da Revista Jangada, da Universidade Federal de Viçosa, convida a pesquisadores e pesquisadoras a submeterem trabalhos sobre essa categoria de grande presença na literatura contemporânea. Dada a escassez de produção teórica sobre o assunto em língua portuguesa, incentivamos reflexões sobre as questões estruturais e temáticas do gênero. Também nos interessarão, em particular, artigos cuja análise seja centrada em obras ainda pouco estudadas, extrapolando os contextos anglófonos onde a fantasia surgiu, e articulando relações entre as diversas mídias pelas quais ela se difundiu. Trabalhos em perspectiva comparada também são incentivados. Atenta-se que serão aceitos apenas textos cujo objeto de reflexão e/ou de análise seja a fantasia, ou seja, considerada enquanto gênero autônomo do fantástico (seguindo, portanto, a tradição crítica latino-americana e europeia, que se contrapõe à corrente norte-americana que considera Fantasy e Fantastic Literature como sinônimos, como o faz Rosemary Jackson em sua obra Fantasy: the Literature of Subversion, de 1981).

Serão aceitos artigos redigidos em português, espanhol, francês e inglês. Os textos deverão ser submetidos até 30 de junho de 2021 pelo sistema da Revista Jangada: https://www.revistajangada.ufv.br/Jangada/index

Todos os artigos deverão seguir as diretrizes de formatação e extensão da revista disponíveis no endereço: https://www.revistajangada.ufv.br/Jangada/about/submissions

Qualquer dúvida, não hesite em escrever para: bamatangrano@yahoo.com.br

Alexander Meireles da Silva,

Bruno Anselmi Matangrano,

Naiara Sales Araújo Santos,

Editores do número.

Call for papers: Jangada Journal #18 – Dec. 2021

Dossier: New visions on Fantasy

Submission deadline: June 30th, 2021

Among uncanny fictional genre literature, Fantasy is undoubtedly among the ones that have known the broadest success and shown the most potential to be adapted to other formats. As we understand it today, Fantasy rose at the end of the 19th century and early 20th century in a primarily Anglophone context, with writers such as the Englishman William Morris (1834-1896), the Scott George MacDonald (1824-1905) and the North American L. Frank Baum (1856-1919). These writers have in common a tendency to recover elements linked to Fantasy forerunners, such as the Marvelous and the Utopia. They also feature the creation of “secondary worlds” (a quality usually connected to the so-called “High fantasies” or Immersive fantasies), that is to say, autonomous worlds in relation to ours that may or may not be accessed through portals. The release of J. R. R. Tolkien’s works (1892-1973) stirred High Fantasy toward the forms best known to us today, impacting new generations of readers and writers and culminating in a phenomenon of vast cultural and commercial impact.

From its beginning, the genre spread beyond English-speaking borders. In France, for example, the pioneer novel Les Centaures, by André Lichtenberger (1870-1940), was released in 1904, and republished only recently, in 2017. In Brazil, elements of what we could call “Proto-Fantasy” may be observed in the novel A Rainha do Ignoto (1899), by Emília Freitas (1855-1908). Currently, works affiliated to the genre appear in several languages. Fantasy soon branched into other media, namely, Cinema, Comic Books, Role-playing games (RPG) and even Drama. It also gave rise to several subgenres, sometimes categorized according to the level of estrangement roused by the invented world (High Fantasy, Low Fantasy, Portal Fantasy, Immersive Fantasy or Intrusive Fantasy), and sometimes according to the themes and/or aesthetics to which it is hybridized (Epic Fantasy, Historical Fantasy, Dark Fantasy, Urban Fantasy, Scientific Fantasy, Dystopian Fantasy etc.).

Drawing from the history of Fantasy as a genre, this issue of Jangada Journal, from Viçosa Federal University, invites researchers to submit papers on such a pervading category in contemporary literature. We encourage analysis concerning structural and thematic approaches to the genre. We are also interested, in particular, in papers that focus on works insufficiently studied so far, extrapolating Anglophone backgrounds that have engendered Fantasy, and relating diverse media expressions through which Fantasy was disseminated. Comparative approaches are encouraged, too. We emphasize that only texts whose object is Fantasy shall be accepted, i.e., Fantasy considered as an autonomous genre of the Fantastic (hence in alignment with Latin-American and European critic tradition, as opposed to the North-American perspective that considers Fantasy and Fantastic Literature synonyms, as Rosemary Jackson does in her study Fantasy: the Literature of Subversion (1981).

Only papers written in Portuguese, Spanish, French and English languages will be accepted. The papers must be submitted until June 30th, 2021 through Jangada Journal system at https://www.revistajangada.ufv.br/Jangada/index

All papers must follow the journal guidelines of page formatting and extension available at the site https://www.revistajangada.ufv.br/Jangada/about/submissions

Should you have any questions e-mail us at bamatangrano@yahoo.com.br

Alexander Meireles da Silva,

Bruno Anselmi Matangrano,

Naiara Sales Araújo Santos,

Editors.

Convocatoria para publicación: Revista Jangada #18 – Dic. 2021

Dossier: Nuevas miradas sobre la Fantasía

Abierta hasta el 30 de junio de 2021

Entre las vertientes del insólito ficcional, la fantasía es, sin duda, una de las que tienen mayor éxito y potencial de adaptación. Así como la entendemos hoy, surgió a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX en un contexto esencialmente anglófono, con autores como el inglés William Morris (1834-1896), el escocés George MacDonald (1824-1905) y el estadounidense L. Frank Baum (1856-1919). Como punto en común entre estos escritores, observamos la recuperación de elementos vinculados a categorías más antiguas como lo Maravilloso y la Utopía, con la utilización de características muy particulares, como la creación de los “mundos secundarios” (característica de las “altas fantasías” o “fantasías inmersivas”), es decir, de los mundos independientes al nuestro, a los que puede o no accederse por medio de portales. Con la publicación de las obras de J. R. R. Tolkien (1892-1973), la alta fantasía adquirió las características que conocemos hoy, impactando nuevas generaciones de lectores y escritores y culminando en un fenómeno de gran impacto cultural y comercial.

Sin embargo, ya en sus primeros años de existencia, el género se extendió para otros sitios no anglófonos. En Francia, podemos citar, por ejemplo, el primer romance de André Lichtenberger (1870-1940), Les Centaures, lanzado en 1904, rescatado y republicado recientemente, en 2017. Por otro lado, en Brasil, podemos observar rasgos de lo que se llama “protofantasía” en el romance A Rainha do Ignoto (1899), de Emília Freitas (1855-1908).

Actualmente, hay varias obras del género en distintas lenguas. La fantasía pronto se difundió entre los más diversos medios, en particular, el cine, las tiras cómicas, los dibujos animados, los juegos RPG (role playing games) y hasta el teatro. También se dividió en varios subgéneros, clasificados, por un lado, a partir del grado de aislamiento del nuevo mundo, creado en relación al nuestro (alta fantasía, baja fantasía, fantasía de portal, fantasía inmersiva o fantasía intrusiva), y, por otro lado, a partir de los temas y la estética con los que se mezcla (fantasía épica, histórica, sombría, urbana, científica, distopía, etc.).

En este contexto esta convocatoria de la Revista Jangada, de la Universidad Federal de Viçosa, invita la comunidad de investigadores que esté interesada en publicar en esta área del conocimiento de gran presencia en la Literatura Contemporánea. Queremos incentivar la reflexión sobre cuestiones estructurales y temáticas del género y también nos interesan artículos cuyo análisis se centre, especialmente en obras poco estudiadas, más allá de los contextos anglófonos donde la fantasía surgió y articulando relaciones entre los diversos medios por los cuales se difundió.

Trabajos en perspectiva comparada también son bienvenidos. Reiteramos que solamente los trabajos cuyo objeto de reflexión o análisis sea la fantasía, es decir, considerada como género autónomo del fantástico (de acuerdo con la tradición crítica latinoamericana y europea, que se contrapone a la corriente estadounidense, la cual considera Fantasy e Fantastic Literature como sinónimos, así lo hace Rosemary Jackson en su obra Fantasy: the Literature of Subversion, de 1981).

Se aceptarán artículos escritos en portugués, español, francés e inglés. Los textos pueden postularse hasta el 30 de junio de 2021 por el sistema de Revista Jangada en el sitio https://www.revistajangada.ufv.br/Jangada/index

Todos los artículos deberán obedecer las especificaciones de formato y extensión de la revista, disponibles en el sitio https://www.revistajangada.ufv.br/Jangada/about/submissions

Contacto: bamatangrano@yahoo.com.br

Alexander Meireles da Silva,

Bruno Anselmi Matangrano,

Naiara Sales Araújo Santos,

Editorial.