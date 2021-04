revue Esprit Créateur

Appel à contributions

L’Esprit Créateur 62.2 (été 2022)

Rejouer la première modernité francophone au XXIe siècle

Si le passé n’est jamais vraiment passé, comment ce moment contemporain refait-il notre compréhension du monde francophone de la première modernité (1500-1800) ? Ce numéro propose le concept du « rejeu » afin d’examiner le recadrage, la redescription et la réimagination du passé par la performance (au sens large, comprenant les arts du spectacle, les pratiques commémoratives, les reconstitutions, les jeux, etc.). Quelles sont les limites de la re-présentation à travers la performance ? Quelles sont les possibilités de résistance ? Adoptant une perspective mondiale, nous invitons des contributions des chercheur·euses et des professionnel·les du spectacle, souvent séparé·es par des frontières disciplinaires, historiques ou géographiques, dont la recherche porte sur l’histoire du théâtre, la théâtralité et de la théorie contemporaine concernant les études de théâtre et de performance.

Les propositions d’article (300-400 mots, en français ou en anglais) doivent être envoyées à Annelle Curulla acurulla@scrippscollege.edu et Michael Meere mmeere@wesleyan.edu avant le 1er juin 2021. Les articles retenus (max. 36000 signes, espaces et notes compris, en français ou en anglais) sont à envoyer pour le 1er novembre 2021.

Call for Papers

L’Esprit Créateur 62.2 (Summer 2022)

Replaying the Francophone Early Modern in the Twenty-First Century

If the past is never really passed, then how is this contemporary moment remaking our understanding of the early modern francophone world (1500-1800)? This issue uses the concept of the “replay” as a way to examine the reframing, redescription, and reimagining of the past through performance (broadly conceived as performing arts, commemorative practices, reenactments, games, etc.). What are the limits of re-presentation through performance? What are some possibilities of resistance? Adopting a global perspective, we invite contributions from scholars and practitioners often separated by disciplinary, historical, or geographic boundaries, and whose work explicitly engages with theater history, theatricality, and current theoretical discussions concerning theater and performance studies.

Please send proposals of 300-400 words in English or French to Annelle Curulla acurulla@scrippscollege.edu and Michael Meere mmeere@wesleyan.edu by June 1, 2021. Articles (max. 6000 words including notes) due November 1, 2021.