Revue Thaumazein : « Kairos et Apparence »

« Kairos et Apparence »

dirigé par Arianna Fermani (Université de Macerata)

PRÉSENTATION

La revue internationale « Thaumazein » (www.thaumazein.it) lance un appel à contributions pour un numéro thématique consacré à « Kairos et Apparence ». La date de publication prévue est juin 2022 (après évaluation en double aveugle par les pairs).

L’objectif du numéro est d’approfondir les concepts de kairos et apparence individuellement ainsi que dans leur interdépendance mutuelle. Ces deux concepts devront être examinés du point de vue de leurs implications théoriques, pratiques et poétologiques.

Les concepts de kairos et d'apparition impliquent une dimension qui est en même temps spatiale et temporelle : par exemple, le terme latin occasio (littéralement, « ce qui tombe devant nous ») consiste en une sorte de « manifestation visible » du kairos.

Les deux concepts seront explorés d’un point de vue sémantique ainsi qu’étymologique. En particulier, les contributions se pencheront sur les contextes conceptuels et historiques d'où émerge la réciprocité du kairos et apparence.

Par ailleurs, les nœuds historiques et conceptuels des deux termes seront examinés par rapport aux textes de la tradition de la philosophie antique. Par conséquent, nous invitons aussi à soumettre une proposition de contribution sur la relation entre moment opportun et manifestation, ainsi qu'entre physis et aisthesis.

Envoi du titre et du résumé (max. 1.500 caractères, en anglais) : 1 juin 2021 au plus tard à ariannafermani@unimc.it

Envoi des textes (max. 45.000 caractères, espaces et notes inclus) : 1 décembre 2021 au plus tard par la plate-forme OJS : https://rivista.thaumazein.it/index.php/thaum/about/aboutThisPublishingSystem.