Appel à contributions pour ouvrage collectif

Vassilis Alexakis : chemins croisés

Lauréat de nombreux prix, parmi lesquels le prestigieux Prix Médicis et le Grand Prix du roman de l'Académie française, Vassilis Alexakis est un romancier, dramaturge, cinéaste, dessinateur, caricaturiste et activiste politique qui occupe une place unique au sein des lettres françaises et des lettres grecques. Écrivant à la fois en grec et en français, se traduisant systématiquement d’une langue à l’autre et alternant de longues périodes de résidence en France ou en Grèce, Alexakis est à l’écoute des deux langues et des deux cultures depuis maintenant plus de quarante ans. La plupart des études sur son travail se sont concentrées sur la condition biculturelle et bilingue de l’auteur et de ses personnages ; l’aspect métafictionnel de ses textes ; le traitement de l’histoire dans ses récits et ses dessins satiriques ; la configuration de l’espace et du temps dans une œuvre qui défie les deux ; l’auto-traduction d’un point de vue philologique, linguistique et littéraire; la narration comme thème et pratique ; la relation complexe entre la perte et l’humour ; et le rôle (culturel, social, linguistique, économique, etc.) de la politique. Pour ce volume, nous invitons les propositions de chapitre qui questionnent/donnent forme/approfondissent ces lignes de recherche existantes ainsi que celles qui offrent des approches innovantes à l’œuvre d’Alexakis. Celles-ci peuvent par exemple inclure : des réflexions sur les articulations thématiques et narratives du posthumain dans le travail d’Alexakis ; les cartographies alexakiennes et les sciences humaines numériques ; l’ekphrasis comme auto-traduction et les arts visuels/dramatiques dans le canon alexakien ; les traductions en langues tierces et les études comparatives de la réception littéraire des œuvres ; les représentations de la Grèce et de la France à l’ère de la post-mondialisation ; ou encore Alexakis face au débat sur la littérature-monde en français.

Calendrier :

Toute contribution originale traitant d’un ou de plusieurs des thèmes ci-dessus est encouragée. Pour soumettre une proposition de chapitre, veuillez envoyer un résumé de 300 à 500 mots aux coéditrices par voie électronique avant le 31 mai 2020 (conjointement à marianne.bessy@furman.edu et ichatzidimitriou@muhlenberg.edu).

Merci de bien vouloir accompagner votre proposition d'une brève notice biobibliographique. Les auteurs dont les propositions auront été acceptées en seront informés le 15 juin 2020 et seront invités à soumettre leur texte complet (entre 6000 et 9000 mots) avant le 30 septembre 2020.

Parution du volume envisagée courant 2021 (sous réserve d’acceptation du manuscrit par l’éditeur).

Consignes de rédaction :

Les propositions et les textes complets devront impérativement être au format MLA (police Times New Roman ; taille 12 pour le texte principal et 10 pour les notes ; interligne 2 ; notes en bas de page ; pages numérotées) en utilisant exclusivement le logiciel Word. La langue de travail est le français.