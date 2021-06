Science and Culture after the Advent of Race

Appel à contributions pour un numéro spécial

« Science and Culture after the Advent of Race »

Durant le dix-neuvième siècle les analyses des sociétés et cultures commencèrent à s’appuyer sur une nouvelle conception de la « race » et ce numéro spécial de Dix-Neuf explorera d’un point de vue interdisciplinaire les nouvelles formulations françaises et européennes de la « science », de « la race », et du « patrimoine » qui s’en suivirent. Ce fut en effet durant cette époque que les distinctions philologiques entre les familles linguistiques devinrent exploitées afin de confirmer une vision raciste qui divisait l’Orient en deux : une moitié positive (les « Indo-européens » ou « Aryens ») et une négative (les « Sémites »). Cela servit à grouper l’Inde et la Perse antiques avec la Grèce comme « nobles » ancêtres de l’Europe, alors que d’autres civilisations, dont l’Égypte, Carthage, l’Assyrie et les peuples juifs furent définis comme étant « inférieurs ». Plusieurs écrivains et artistes français puisèrent leur inspiration dans ce nouveau patrimoine « aryen », qui incluait la philosophie, la musique et les religions. Ce processus de redéfinition du patrimoine culturel de la France révèle une contradiction, puisque nous y trouvons à la fois une nouvelle ouverture envers un monde culturel qui va au-delà de la Grèce antique, mais il s’agit en même temps d’un acte d’appropriation qui renforce la notion d’une supériorité Indo-européenne et justifie ainsi un virulent antisémitisme. À côté de ce repositionnement des rapports entre l’antiquité européenne et orientale dans les domaines universitaires, le dix-neuvième siècle fut aussi une période où le colonialisme belge et français en Afrique et en Asie devint justifié à travers les théories scientifiques de la race, notamment avec la déclaration de Jules Ferry en 1885 que « les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures ». À son tour, l’adoption par la Belgique d’une politique allemande de racisme « scientifique » et d’eugéniques dans les territoires occupés en Afrique subsaharienne après la Première Guerre Mondiale continua à influencer la violence dans cette région, aussi loin qu’en 1994 lors du Génocide Rwandais.

« Science and Culture after the Advent of Race » est un numéro spécial qui vise à explorer l’étendue des discours « scientifiques » du patrimoine culturel et racial dans la Francosphère dans le long dix-neuvième siècle et la manière dont ceux-ci sont inextricablement liés aux expériences de l’impérialisme, aux notions de supériorité culturelle et au racisme. En explorant une variété de contextes, genres littéraires et sources, ce numéro a l’intention d’adresser des questions telles que : comment les empires français et belge ont-ils instrumentalisé la science ? Quelle est l’influence des représentations culturelles sur le développement des « pseudosciences » et vice-versa ? La notion de « l’impérialisme scientifique », est-elle utile dans différents contextes ? Quel fut le rôle des échanges entre des formes de savoir européennes et non-européennes ? Comment pouvons-nous analyser ces thèmes aujourd’hui sans reproduire leur violence ? Comment pouvons-nous retrouver des voix critiques et dissidentes qui ont traditionnellement été exclues des archives ?

Afin d’adresser ces questions, nous invitons des articles d’une variété de perspectives disciplinaires et encourageons en particulier des propositions de la part de doctorants et de chercheurs au début de leurs carrières.

La liste qui suit est indicative (et non-exhaustive) des types de thèmes que nous voudrions adresser :

- La science et le racisme

- Les sciences impérialistes/raciales

- La science de la philologie

- L’influence sur le monde postcolonial

- Le contrôle et la résistance

- Révéler les voix « oubliées » et réprimées

- Archives et collections

- Rencontres scientifiques et échanges de savoirs

- Les « sciences » raciales et la médecine

- Les « sciences » raciales et l’activisme décolonial

- Les « sciences » raciales et la Francosphère

- La race et l’historiographie

- Sexe et genre

- Classe sociale et accès/restriction

- Représentations littéraires, visuelles et musicales de la race

- Ethnographie et littérature viatique

- Auteur(e)s et autorités

Nous vous prions d’envoyer une proposition de non plus de 300 mots accompagnée d’une courte biographie à scienceculture2022@gmail.com avant la fin du lundi 13 septembre 2021.

La version complète de l’article sera attendue en janvier 2022 et pourra être rédigée en français ou en anglais.

Dr Julia Hartley | Dr Sarah Arens