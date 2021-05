Tunis

UNIVERSITÉ DE TUNIS

FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

LABORATOIRE INTERSIGNES

Appel à contributions

ANTHOLOGIE SUR LA CORRUPTION DANS LA LITTÉRATURE ET L’HISTOIRE DES IDÉES

Dans le cadre du Programme de Recherche Fédérée « Lutte contre la corruption », le Laboratoire Intersignes (LR14ES01) afférent à la Faculté des Sciences Humaines et Sociale de Tunis (Université de Tunis) lance un appel à contributions pour l’élaboration et la publication d’une anthologie consacrée à la corruption. Cette anthologie veut rassembler des textes de littérature et d’expression françaises, des textes traduits en français ou encore des textes issus des sciences humaines et sociales (histoire, sociologie, psychologie, philosophie, droit, sciences économiques, etc.), illustrant ou traitant du phénomène de la corruption et de ses retombées sur les individus et sur les sociétés. Pluridisciplinaire, ce volume recueillera donc des extraits appartenant à tous les genres littéraires et non littéraires : roman, poésie, théâtre, essai, textes appartenant aux sciences humaines et sociales.

Les extraits proposés seront précédés d’une présentation générale comportant une courte biographie de l’auteur/e, la mise en contexte de l’extrait ainsi que les aspects de la question de la corruption qu’il traite de manière à justifier sa présence dans l’anthologie. En cas de besoin, quelques notes explicatives accompagneront les extraits. Les textes seront suivis d’une bibliographie sélective et pertinente susceptible de prolonger la réflexion.

L’anthologie, qui pourrait, à terme, être utilisée dans les programmes scolaires ou universitaires, s’adresse plus largement à tout public désireux de se pencher sur la question et de se voir offrir des pistes de lecture, de réflexion et un balisage bibliographique. Elle servira de référence aux travaux de recherche qui pourraient porter sur cette question.

Le Projet de Recherche Fédéré « Lutte contre la corruption » est mené par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et par l’Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption (INLUCC) ; il est géré par le Centre d’Études et de Recherches Économiques et Sociales (CERES).

Consignes éditoriales

Nombre de caractères entre 5000 et 6000 (espace compris).

Police : Garamond. Taille : 12

Interligne : 1,5

Titre : Titre à donner à l’extrait (de préférence extrait du texte retenu). Entre guillemets. Caractère gras. Police : Garamond. Taille : 16.

Note de bas de page (à condition qu’elles soient brèves et explicatives). Police : Garamond. Taille : 10. Interligne : simple.

Bibliographie : ne pas dépasser les 5 références présentées comme suit :

Pour les ouvrages : Prénom + Nom de l'auteur (en minuscule), Titre du livre en italique, Ville d’édition, Maison d’Édition, Collection « Nom de la collection », année.

Pour un article dans un collectif : Prénom + Nom de l’auteur (en minuscule), « Titre de l’article », in Prénom(s) + Nom(s) (dir.) ou (dirs.), Titre de l’ouvrage en italique, Ville d'édition, Maison d'Édition, Collection « Nom de la collection », année.

Pour un article de revue : Prénom + Nom de l’auteur (en minuscule), « Titre de l’article », nom de la revue en italiques, n°x, (Maison d’édition s’il y a lieu), année.

Les propositions sont à envoyer avant le 15 septembre 2021 à l’adresse mail suivante :

colloques.intersignes@gmail.com

La publication de cette anthologie sera financée par le PRF.