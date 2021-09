Appel à contribution pour le vol. VI, no. 1 de la Revue de Philologie et de Communication interculturelle

Représentations du bonheur

DESCRIPTION

En pleine période de pandémie et de crise socio-économique mondiale, il est le temps d’évoquer – aujourd’hui peut-être plus que jamais – le « Décaméron » de Jean Boccace et l’exemple fourni par ses personnages. La revue RPCI vous invite alors à soumettre des articles sur le concept du bonheur et de ses différentes représentations ainsi que sur son contraire sombre, le malheur. La revue RPCI accepte des contributions provenant de différents domaines d'expertise, notamment la littérature, les arts visuels, les études culturelles, les études de genre et d'identité, la philosophie, la religion, l'anthropologie, la psychologie, la linguistique, entre autres.

Voici une liste non-exhaustive des axes de recherche qui pourraient être envisagés :

• Approches théoriques du bonheur/malheur ;

• Types de bonheur ;

• La quête éternelle du bonheur ;

• Les moyens de toucher au bonheur ;

• Bonheur collectif vs. bonheur individuel ;

• Bonheur social : utopie vs. dystopie

• Le bonheur dans les empires et les colonies ;

• Représentations mythologiques du bonheur ;

• Dieu / Divinité et l'expression du bonheur suprême ;

• Matérialisme / Consumérisme / Statut social et bonheur ;

• Les médias et la projection du bonheur ;

• Les âges humains et les étapes du bonheur ;

• La famille et les ancêtres / nouvelles façons de concevoir le bonheur ;

• Le lien entre le bonheur, l'amour et la passion ;

• Les passions et les addictions comme formes de bonheur ;

• Bonheur et maladie mentale ou physique, handicap ;

• Trouver le bonheur dans des conditions extrêmes : en guerre et en pandémie ;

• Le bonheur dans l’isolement : camps d'extermination, prison, hôpital, monastère.

Veuillez noter aussi que, indépendamment de son numéro thématique, la revue RPCI accepte des articles divers dans sa rubrique « Varia ».

Les contributions envoyées afin de paraître dans RPCI doivent être originales, sans avoir été déjà publiées dans d’autres revues. Les articles font l'objet d'une double évaluation anonyme par des pairs (des experts reconnus dans le domaine envisagé).

MODALITÉS DE SOUMISSION :

Les contributions, inédites et rédigées en français, en anglais ou en roumain seront envoyées, avant le 31 Décembre, à l’adresse jpic@mta.ro.

Pour plus d’informations ou de renseignements complémentaires merci de contacter :

Adela CATANĂ : adela.catana@yahoo.com (anglais et roumain)

Andreea PREDA : andreea.preda@mta.ro (français et roumain)

CONSIGNES ÉDITORIALES :

Nous invitons nos collaborateurs à soumettre des articles originaux qui n’ont pas été déjà publiés ailleurs. Les contributeurs doivent s’assurer de l'originalité, de la paternité, de la pertinence des citations par des références complètes, de l'organisation cohérente et de la rigueur scientifique de leurs travaux.